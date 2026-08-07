‘La historia del café como nunca te la han contado’: Diana Uribe sirvió una taza de memoria e historia

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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Con su característico estilo narrativo, Diana Uribe convirtió el recorrido del café en un viaje por los acontecimientos que marcaron el rumbo de la humanidad.

Antes de hablar del café, el evento ya olía a memorias compartidas que se hacían tangibles mediante saludos efusivos, abrazos y sonrisas que guardaban recuerdos y marcaron el inicio de “La historia del café como nunca te la han contado”, el conversatorio realizado por la historiadora colombiana Diana Uribe este jueves 6 de agosto en el Ateneo de Ciudad del Saber.

El evento inició minutos después de las siete de la noche. Uribe fue recibida con calurosos aplausos y una cálida sonrisa, luego de ser presentada por la periodista Lina Vega Abad.

Inició una noche que transportó a los asistentes al recorrido que sigue el café hasta llegar a las tazas de quienes disfrutan esta bebida. Llevó al público a Etiopía y luego emprendió un viaje a Arabia, donde, señaló, fue el lugar en el que el café adquirió un uso cultural. El recorrido continuó por distintos continentes y diferentes épocas de la historia.

“El café moviliza las ideas”, señaló en repetidas ocasiones durante el evento, en el que narró cómo esta bebida ha estado presente en momentos de la historia que han marcado épocas y revoluciones.

Diana Uribe realizó el conversatorio “La historia del café como nunca te la han contado”, en ciudad de Panamá. LP Anel Asprilla

Uribe explicó cómo la expansión de esta bebida estuvo ligada al intercambio de ideas durante la Revolución Científica, a los procesos de independencia en América y a la construcción de identidades nacionales en países como Colombia.

Diana Uribe realizó el conversatorio “La historia del café como nunca te la han contado”, en ciudad de Panamá. LP Anel Asprilla

También recurrió a ejemplos más contemporáneos, como la guerra de Ruanda y los ecosistemas de Vietnam, para demostrar que el café no solo ha sido un producto de consumo, sino también un elemento conectado con la política, la economía, el medioambiente y la cultura de distintos pueblos.

Finalizó su exposición histórica con una ovación de pie y reveló una primicia. “Estamos creando un nuevo camino”, manifestó al anunciar que trabaja en un proyecto de animación con un avatar que podrá recorrer, desde la animación, el camino del mundo y estar en lugares donde Uribe quizás no pueda estar. Además, señaló que el proyecto estará disponible en su canal de YouTube.