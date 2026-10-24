NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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La trayectoria de Griselda López, la mujer que marcó el periodismo panameño

La escritora y educadora fue fundadora y directora de Canal Once, dirigió la Escuela de Periodismo de la Universidad de Panamá y dejó una obra literaria que abordó, entre otros temas, la comunicación y el papel de la mujer en la sociedad.

El periodismo y la cultura panameña están de luto tras conocerse el fallecimiento de Griselda Alcira López Pérez, reconocida escritora, docente universitaria y formadora de generaciones de periodistas. La noticia fue difundida por el medio Destino Panamá.

Con una carrera que abarcó las aulas universitarias, los medios de comunicación, la gestión cultural y la literatura, López se convirtió en una figura vinculada al desarrollo del periodismo y la educación en el país.

Uno de los capítulos más importantes de su trayectoria fue la fundación y dirección de Canal Once, Radio y Televisión Educativa y Cultural, proyecto desde el cual estuvo vinculada a la difusión de contenidos educativos y culturales para los panameños.

Su aporte también se extendió a la Universidad de Panamá, donde ejerció como profesora de Comunicación Social, directora de la Escuela de Periodismo y decana interina de la Facultad de Comunicación Social.

Una vida dedicada al periodismo y la educación

Oriunda de Guararé, provincia de Los Santos, Griselda López construyó una trayectoria profesional que combinó la enseñanza, el ejercicio periodístico y la administración de proyectos de comunicación.

Su formación académica incluyó una maestría en Comunicación con especialización en Periodismo y una licenciatura en Filosofía, Letras y Educación, con especialidad en Periodismo, por la Universidad de Panamá.

También amplió sus conocimientos en el Centro Internacional de Estudios Superiores de Periodismo, en Ecuador; realizó estudios de producción de cine educativo en México y recibió capacitación en televisión educativa y administración de televisión en Japón.

A lo largo de su carrera, su experiencia trascendió las universidades y las salas de redacción. Se desempeñó como asesora de comunicación del Ministerio de Desarrollo Social y consultora del plan de comunicación del Consejo Nacional de la Mujer.

En el ámbito editorial, fue codirectora de la revista El pez original, formó parte del equipo de redacción de la revista Imagen y coordinó el Consejo Editorial de la Fundación Omar Torrijos Herrera. También escribió columnas para el diario La Hora y trabajó como corresponsal del diario Crítica.

Su obra literaria también dejó huella

Además de su labor como periodista y docente, López desarrolló una faceta literaria en la que cultivó el cuento y publicó artículos en revistas nacionales e internacionales.

Su bibliografía comenzó a tomar forma con Piel adentro, publicado en 1986. El libro de cuentos llegó a tener dos ediciones y se convirtió en una de las obras asociadas a su trayectoria como escritora.

En 1989 publicó Sueño recurrente, también de cuentos. Años después amplió sus publicaciones hacia temas sociales y de comunicación con Género, Comunicación y Sociedad, en el año 2000.

En 2015 participó con el trabajo El Caballero Esplandián, dedicado a Gil Blas Tejeira, dentro de la obra colectiva Protagonistas del siglo XX panameño.

Su producción incluyó además Las capas del tiempo (2017), Género, Comunicación y Periodismo (2017) y Ultrasonido (2021), este último también perteneciente al género del cuento.

Una mirada sobre las mujeres y los medios

Entre sus publicaciones destaca Género, Comunicación y Periodismo, editado en 2017 por el Instituto de la Mujer. En esta obra reunió trabajos relacionados con el ejercicio periodístico, la comunicación y las formas en que la sociedad representa y comprende a las mujeres.

El libro reflejó otra dimensión de sus intereses profesionales: examinar la relación entre los medios, las perspectivas sociales y el lugar que ocupan las mujeres en la vida pública.

Su trabajo en esta área se sumó a su experiencia como consultora del plan de comunicación del Consejo Nacional de la Mujer, una responsabilidad que vinculó su conocimiento periodístico con asuntos de interés social.

Los reconocimientos a su trayectoria

La carrera de Griselda López recibió distinciones de instituciones educativas, organizaciones y encuentros culturales a lo largo de varias décadas.

En 1969 obtuvo una medalla de plata y un pergamino del Club de Leones de Panamá. Posteriormente recibió reconocimientos del Colegio Abel Bravo y del Instituto Fermín Naudeau, en 1970, así como una medalla de oro y un pergamino de la Universidad Santa María La Antigua, en 1975.

También fue distinguida por el Grupo de Educadores en 1975 y por la Universidad de Panamá en 1991. En 1992 recibió diplomas de honor del Encuentro Nacional de Escritores y de la Asociación Panameña de Lectura.

En 2017, el Fórum de Periodistas reconoció su trayectoria periodística, sumando una distinción más a su recorrido profesional.

La muerte de Griselda López deja el recuerdo de una mujer que desarrolló su carrera en distintos espacios de la comunicación panameña. Desde la formación de periodistas hasta la dirección de televisión educativa, pasando por el periodismo escrito y la literatura, su trabajo quedó ligado a la educación, la cultura y el pensamiento crítico en Panamá.