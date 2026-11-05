A través de LA ETNIA by Maritza, la diseñadora combina tejidos de inspiración africana, estampados y siluetas actuales para crear prendas que conectan sus raíces familiares con su experiencia en el continente africano.

El interés de Maritza Holnes por incorporar elementos de la cultura afropanameña en sus diseños surgió en su entorno familiar, donde aprendió a valorar sus raíces. Esa conexión se fortaleció durante su primera visita al continente africano, una experiencia que le permitió conocer de cerca los colores, las telas y los diseños que posteriormente influirían en su trabajo.

A partir de esas referencias, comenzó a desarrollar una propuesta propia a través de LA ETNIA by Maritza, marca en la que combina elementos de inspiración africana con diseños adaptados al contexto panameño.

Entre los materiales que utiliza está el Ankara, un tejido de inspiración africana que combina con telas lisas y siluetas contemporáneas. También incorpora cordones, flecos y entramados como parte de las propuestas de sus colecciones.

La diseñadora explica que sus creaciones buscan mantener una conexión con las referencias africanas sin dejar de considerar las condiciones del entorno local. Por ello, toma en cuenta el clima tropical de Panamá al momento de elegir los materiales y desarrollar prendas cómodas para la mujer actual.

En sus colecciones también explora distintas combinaciones de colores. Algunas propuestas se caracterizan por tonos vibrantes, mientras que otras recurren al contraste entre el blanco y el negro.

Para Holnes, incorporar estos elementos en la moda va más allá de una decisión estética. Considera que su trabajo puede contribuir a que más personas conozcan la cultura afropanameña y reconozcan su importancia dentro de la identidad nacional.

“Una prenda puede iniciar una conversación y motivar a quien la lleva a conocer más sobre sus orígenes”, señala.

La diseñadora también considera que representar una cultura implica conocer su historia y reconocer a las personas que han contribuido a preservarla. Desde su trabajo, busca aportar a la transmisión de ese conocimiento y mantener presente la herencia afropanameña en propuestas de moda actuales.

“Preservar una cultura exige más que representarla visualmente: implica conocer su historia, reconocer a sus protagonistas y transmitir ese conocimiento”, afirma.