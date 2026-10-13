NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El Ministerio de Salud (Minsa) anunció que habilitará desde este martes 13 de octubre la línea telefónica 800-6467 para orientar a las personas que experimenten miedo, ansiedad, estrés o crisis de pánico tras el terremoto de magnitud 7.5 registrado el pasado viernes 9 de octubre.

El servicio estará disponible mientras se mantenga la emergencia. Las llamadas desde teléfonos fijos serán gratuitas, mientras que las realizadas desde celulares tendrán el costo establecido por cada operador.

A través de esta línea, un médico general ofrecerá una orientación inicial y determinará si la persona necesita una evaluación por un especialista en salud mental. También se podrá acudir directamente a hospitales, centros de salud y Minsa CAPSI para solicitar atención.

Roberto González De La Lastra, jefe de la Sección de Salud Mental del Minsa, explicó que después de un evento como un sismo es normal sentir miedo, nerviosismo, ansiedad, dificultad para dormir o incluso la sensación de que la tierra sigue temblando.

Estas reacciones no significan necesariamente que exista una enfermedad de salud mental. Sin embargo, el funcionario recomendó prestar atención a la evolución de los síntomas y buscar ayuda profesional si persisten durante varios días o interfieren con las actividades cotidianas.

Cómo manejar las emociones después del terremoto

La Fundación Relaciones Sanas también compartió recomendaciones para afrontar las reacciones emocionales que pueden surgir después del sismo.

Entre ellas, propone reconocer lo que se siente, sin exigirse recuperar la calma de inmediato, y hacer una pausa para identificar qué emociones están presentes y qué preocupaciones las generan.

Otra sugerencia es concentrarse en el presente. Si la persona se encuentra en un lugar seguro, puede respirar lentamente, sentir los pies apoyados en el suelo y observar lo que ocurre a su alrededor. Estas acciones pueden ayudar a recuperar la sensación de estar en el momento actual.

La fundación también aconseja limitar la exposición constante a videos, imágenes y noticias del terremoto que aumenten la angustia, sin dejar de consultar fuentes oficiales.

Por su parte, el Minsa recomienda retomar gradualmente las rutinas de alimentación, descanso y trabajo, siempre que las condiciones de seguridad lo permitan. También sugiere hablar de las preocupaciones con familiares, amigos o personas de confianza, brindar tranquilidad a los niños con explicaciones sencillas y evitar recurrir al alcohol o las drogas para manejar el estrés.