NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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31 oct 2026 - 12:00 A M

El Ministerio de Cultura anunció esta semana los proyectos ganadores del Concurso Nacional Fondo Cine 2025 y del Concurso Nacional de Cortometrajes 2025, que distribuirán fondos para impulsar la producción cinematográfica panameña.

Entre los proyectos seleccionados figuran producciones de ficción, documentales, animación y series, así como iniciativas en las etapas de desarrollo y posproducción.

Los ganadores fueron escogidos por jurados internacionales, integrados por profesionales de las áreas de dirección, producción, guion y distribución cinematográfica, quienes evaluaron los méritos de cada propuesta.

Ganadores del Concurso Nacional de Cortometrajes 2025

En la categoría de producción de cortometrajes de ficción, que otorga $7,000 a cada proyecto, fueron seleccionados:

Verónico Faena , de Eleazar Melamed.

Vereda Atlas , de Daniel Morán.

Playa 2002 , de Ericson Cortés.

Tito y yo , de Alexa Casanova.

Verde, de Madeline Acosta.

En producción documental, cada proyecto recibirá $5,000. Los seleccionados son:

Rey en altamar , de Sergio Morales Rivera.

Memoria en movimiento , de Joey Lalo Zayat.

Peluche, de Yemeris Concepción.

En la categoría de producción de cortometrajes de animación, el proyecto ganador fue Moi y el mar, de Hernán Jafeth Sánchez, que recibirá $10,000.

Ganadores del Concurso Nacional Fondo Cine 2025

En la categoría de desarrollo de series, los proyectos seleccionados recibirán $20,000 cada uno:

Club de debutantes , de María Isabel Burnes.

Nogonengo , de Carlos Mazuera.

El istmo que mueve el mundo, de Martín Proaño Mattioli.

Para desarrollo de proyectos, con aportes de $15,000 cada uno, fueron escogidos:

Manos , de Marcela Heilbron.

Jocketa , de María Isabel Burnes.

Así suenan las cascadas, de Mónica Joana Mora.

En producción documental, los tres proyectos ganadores recibirán $100,000 cada uno:

Congo , de Miriam Pons.

Ana Pascal , de Eldrid Sandoval.

Astronauta, una película no binaria, de Enmanuel Martínez Corro.

En la categoría de coproducción minoritaria panameña para documental, el seleccionado fue Tah Sahsa Vuelo 414, de José Rommel Tuñón, con un aporte de $25,000.

Por su parte, Hasta que lleguemos, de Mónica Gronchi, obtuvo el apoyo de $300,000 en la categoría de ópera prima.

En coproducción minoritaria panameña para largometrajes de ficción, el proyecto ganador fue Naufragio en Babel, de José Guardia Davis, que recibirá $75,000.

La categoría de apoyo a largometrajes y documentales en etapa de posproducción otorgará $25,000 a cada uno de los siguientes proyectos:

Documental: Sabores de resistencia Gun a – Tribal Roots, de Lionel Yosue Ángel.

Ficción: Te puedo escuchar, de Alberto Serra.

Por último, en producción de largometrajes de ficción, los tres proyectos seleccionados recibirán $500,000 cada uno: