Muere a los 34 años RJ Mitte, el actor que daba vida al hijo de Walter White en la mítica serie ‘Breaking Bad’

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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Redacción - BBC News Mundo

RJ Mitte, quien interpretó al hijo de Walter White en la galardonada serie Breaking Bad, murió a los 34 años en Brownsville, Texas, informaron sus representantes.

“Con profunda tristeza compartimos la noticia del trágico fallecimiento de RJ Mitte, querido actor, filántropo y apasionado defensor de los derechos de las personas con discapacidad”, declararon sus representantes.

Hasta el momento se desconoce la causa de su muerte.

Originario de Jackson, Misisipi, Mitte sufrió daño cerebral al nacer y posteriormente fue adoptado. A los 3 años le diagnosticaron parálisis cerebral leve. Se convirtió en activista por los derechos de las personas con discapacidad a raíz de su propia experiencia.

En 2014, fue galardonado con un premio del Sindicato de Actores (SAG) por su trabajo en Breaking Bad, serie protagonizada por Bryan Cranston y Aaron Paul.

El actor fue declarado muerto el 12 de octubre en el que se cree era su domicilio, según informó a la agencia AP la jueza de paz del condado de Cameron, Cyndi Hinojosa, quien añadió que se le practicaría una autopsia.

En un comunicado compartido con la revista The Hollywood Reporter, Aaron Paul expresó que se sentía desconsolado y sin palabras.

“RJ, te quiero, amigo mío. Te echaremos de menos”, dijo. “Y a quienquiera que esté leyendo esto: por favor, has de saber que eres amado y que no estás solo. Recuérdalo siempre”.

Su papel de activista

“Mitte aportó autenticidad al papel y creó una plataforma para fomentar la concientización sobre la discapacidad y la inclusión”, declaró a la BBC su representante, Sean Reilly.

El actor ejerció como embajador de las organizaciones United Cerebral Palsy (Unidos por la Parálisis Cerebral) y Shriners Children’s.

También fundó la organización The Mitte Foundation para apoyar iniciativas filantrópicas y comunitarias, utilizando su plataforma “para desafiar los estereotipos y promover una mayor representación de las personas con discapacidad”, señaló Reilly.

En una entrevista con la BBC en 2015, Mitte habló del acoso que sufrió en la escuela a causa de su condición. “Tuve que lidiar con el acoso. Me rompieron la mano. Me rompieron un pie. Me tiraron al suelo. Pero me levanté y luché por mí mismo”, dijo.

También se mostró crítico con la industria del cine: “Esta industria es muy negativa y dura con las personas con discapacidad, debido a la idea de perfección... que técnicamente no existe”.

Breaking Bad cosechó numerosos premios a los largo de sus 5 temporadas. / Getty

El estrellato con Breaking Bad

Breaking Bad, creada por Vince Gilligan, obtuvo la impresionante cifra de 58 nominaciones a los premios Emmy y ganó 16 galardones, incluidos dos a la mejor serie dramática en 2013 y 2014. Es ampliamente considerada una de las mejores series de televisión estadounidenses del siglo XXI.

En ella, Bryan Cranston interpreta a un profesor de química de secundaria en Nuevo México que se adentra en el mundo del crimen para mantener a su familia tras recibir un diagnóstico de cáncer.

A medida que se hunde más en los bajos fondos del tráfico de metanfetamina, se distancia de su hijo, Walt Jr., interpretado por RJ Mitte.

Mitte, quien creció en Luisiana, era un adolescente cuando hizo la audición para ese papel decisivo, tras mudarse a Los Ángeles en 2005 para apoyar la carrera de actriz de su hermana menor.

El actor explicó en una ocasión que su primera audición en Los Ángeles fue para un anuncio de servicio público del estado de California contra el consumo de metanfetaminas.

“Y de ahí pasé a la audición para Breaking Bad, que, en mi opinión, sigue siendo una obra contra las metanfetaminas, ya que no termina bien para nadie...”, comentó a principios de este mes en el podcast de Joe Vulpis.

Su personaje se basaba en un amigo ya fallecido de Gilligan que padecía un caso más grave de parálisis cerebral y utilizaba muletas de antebrazo, algo que Mitte no necesitaba.

Interpretó el papel con honestidad y cercanía, haciendo bromas como un adolescente cuya condición de salud nunca se mencionó en la serie.

Tras alcanzar la fama con la serie, Mitte luchó por conseguir papeles más variados y representaciones más complejas de personajes con discapacidades, tanto visibles como invisibles.

“Cada vez que llega la temporada de premios, siempre esperamos ver un grupo diverso de proyectos que nos reflejen a todos, en cuerpo y mente”, declaró a la BBC en 2021.

“Ha sido fantástico ver cómo crece la concienciación sobre la representación de la discapacidad, pero los avances a veces se producen de forma fragmentada y puntual, en lugar de suponer un cambio de mayor envergadura”, señaló.

Otros trabajos de Mitte incluyen Hannah Montana, Switched at Birth, Westhampton y su proyecto más reciente, el filme Talking to Strangers, estrenado este año.