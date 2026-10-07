NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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El cantautor italo-argentino Piero de Benedictis, icónico representante de la música popular y de protesta de los años 70, falleció a los 81 años de edad, .

“​Con profundo dolor, comunicamos el fallecimiento de nuestro querido Piero, a sus 81 años”, informó la familia a través de la cuenta oficial del artista en Instagram.

“​Su voz, sus canciones y su mensaje de paz quedan para siempre con nosotros. Su luz va a seguir brillando en cada rincón donde su música siga llegando. Su familia y amigos, agradecemos los saludos. ​Buen viaje querido Piero”.

El intérprete de canciones tan reconocidas en Latinoamérica como “Mi viejo”, “Llegando, llegaste”, “De vez en cuando viene bien dormir”, “Para el pueblo lo que es del pueblo” y “Los americanos” había tenido complicaciones de salud durante los últimos años, particularmente una afección respiratoria en septiembre de 2023 durante una visita a Ecuador.

Piero nació en Italia, en 1945, pero creció en Argentina, donde estudió en el seminario durante unos años, antes de que llegara el éxito en su carrera musical con el éxito de “Mi Viejo” en 1968.

Tuvo que irse de Argentina durante la época del régimen militar, emigrando a España y luego a Colombia durante la década de los años 80.

Auge de la canción protesta

El diario argentino La Nación recordó que en 1968 Piero conoció al escritor José Tcherkaski, con quien hizo una dupla que generó “los grandes éxitos de su carrera”.

El afamado tema “Mi viejo” fue uno de los primeros hits de aquellos años. En 1969 obtuvo el Primer Premio en el Tercer Festival de la Canción de Buenos Aires con la canción “Cómo somos”.

La carrera de Piero estuvo íntimamente relacionada con la de otros grandes de la canción protesta de los años 70, incluyendo a Mercedes Sosa.

Piero compuso el que se convertiría en uno de los himnos de Sosa “Soy pan, soy paz, soy más”, popular en el fervor de la caída del régimen militar argentino en 1983.

La popularidad de Piero en muchos países de la región se dio gracias al disco infantil “Sinfonía inconclusa en la mar”, de 1976, en las que interpretó muchas canciones populares y con las que han crecido varias generaciones.

Durante los últimos años, Piero se mantuvo activo haciendo giras y llevando sus canciones al teatro.

En 2018 hizo una serie de presentaciones sinfónicas de “Sinfonía inconclusa de la mar” y su música se usó recientemente en un desfile de Yves Saint Laurent.