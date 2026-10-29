Muere a los 86 años Patrick Stewart, legendario actor de Star Trek y X-Men

Redaccíón - BBC News Mundo

El actor británico Patrick Stewart falleció el miércoles en su casa de Los Ángeles, tras una breve batalla contra la enfermedad de Alzheimer y la demencia con cuerpos de Lewy, según se anunció este jueves a través de su cuenta en Instagram.

Se informó que el aclamado actor de Star Trek y X-Men estuvo “bajo el cuidado amoroso de su querida esposa, Sunny”.

“Estuvo arropado por el cálido abrazo de su familia y amigos, rodeado de música en vivo, oraciones, lágrimas, risas y esa profunda emoción que solo él era capaz de inspirar, tras toda una vida de entrega hacia todos nosotros”, añadió la publicación.

“Guardaremos siempre en el recuerdo la serenidad y la reflexión que se reflejaban en su rostro; un testimonio perdurable de su gracia invencible”.

“Natural de Mirfield, en el West Riding de Yorkshire, su trayectoria le llevó desde la Royal Shakespeare Company hasta una carrera igualmente aclamada que abarcó siete décadas en Broadway, el cine y la televisión”.

Los actores Hugh Jakcman (Wolverine), Ian McKellen (Magneto) y Patrick Stewart (Profesor X), protagonizaron la saga de X-Men. / E. Charbonneau via Getty

Caballero británico

Si bien muchos actores quedan encasillados en un solo tipo de papel, Stewart pasó con total naturalidad de Shakespeare y Dickens al mando de la USS Enterprise y a su célebre silla de ruedas en la saga de X-Men.

A lo largo de una trayectoria que abarcó siete décadas, Stewart obtuvo varios premios Emmy y Globos de Oro, una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood y fue nombrado caballero por la reina Isabel II.

Como uno de los actores más versátiles del mundo, dominó tanto la comedia como la tragedia, la ciencia ficción y el drama histórico, a pesar del prejuicio tradicional de la industria del entretenimiento contra las cabezas calvas y brillantes.

“Su voz sonora y su talento singular serán, para siempre, sinónimo de interpretaciones imborrables en todos los géneros”, indicó el post de su cuenta.

“Exploró la condición humana en toda su complejidad poética y llevó esperanza no solo a los confines del Universo Cinematográfico de Marvel, sino también a la frontera final más emblemática de la ciencia ficción, a bordo de la nave estelar Enterprise”.

Patrick Stewart fue nombrado caballero por la reina Isabel II durante una ceremonia de investidura en el Palacio de Buckingham, en Londres, en julio de 2022. / Press Association

La publicación también reivindicó “su activismo en favor de los derechos humanos, las víctimas de violencia doméstica, los refugiados en todo el mundo, los servicios de salud mental para veteranos y el bienestar animal, en particular, sus queridos perros de raza pitbull a los que brindó un hogar temporal”.

Y prosiguió: “Se le recordará por la dignidad, la compasión y la humanidad que aportó a cada uno de sus papeles, tanto en su faceta artística como en su vida personal”.

El comunicado concluyó con una cita de sus memorias: “Al igual que yo, Jean-Luc ha llevado una vida inusual que lo ha conducido mucho más allá de los límites de la experiencia humana convencional. Pero, al mismo tiempo, es alguien que ha permanecido fiel a sus raíces terrenales, pues son ellas las que le han conferido su identidad. Al final, siente la llamada del hogar, tal como me sucede a mí”.

Los actores Ian McKellen y Patrick Stewart comparten el escenario teatral en la obra Esperando a Godot en Nueva York, en noviembre de 2013. / Walter McBride vía Getty

“Un hombre extraordinario”

El actor Hugh Jackman, quien protagonizó la saga de X-Men como Wolverine, rindió homenaje a su antiguo compañero de reparto al describir a Stewart como “un amigo y hombre extraordinario”.

“Hoy hemos perdido a uno de los grandes del teatro y la pantalla”, expresó Jackman en una publicación en Instagram.

“Aprendí muchísimo de ti. Te echaré de menos, Patrick Stewart, todos los días de mi vida”, añadió.

Por su parte, el actor George Takei, quien interpretó al Señor Sulu en Star Trek, también lamentó la partida del actor.

“Los seguidores de todo el mundo lamentan la pérdida de una leyenda auténtica e irreemplazable”, escribió en Instagram.

“En su papel del capitán Jean-Luc Picard, Patrick Stewart llevó a la nave estelar Enterprise a lugares a los que nunca antes había llegado, e inspiró a toda una nueva generación de soñadores que miraban con ilusión hacia un futuro más brillante para toda la humanidad”.

“Tenemos el corazón encogido, sin duda. Descansa en los cielos, capitán”.

Patrick Stewart junto al elenco de la serie Star Trek Picard. / Getty Images

“Un colega magnífico”

William Shatner, quien interpretó al capitán Kirk en Star Trek, recordó a su antiguo compañero de reparto como “un colega magnífico”.

“Ha sido una semana desgarradora. Sir Patrick Stewart fue un amigo, un colega y un actor magnífico”, afirma.

“Desde el escenario hasta el puente de mando de la Enterprise, aportó inteligencia, elegancia y un profundo sentido de la humanidad a todo lo que hizo”.

“El capitán Picard representaba lo mejor de nosotros, al igual que el hombre que lo interpretó. Sentía un gran afecto y admiración por él y por su trabajo”.

“Mi más sentido pésame para Sunny y su familia. Le echaremos mucho de menos”.

Marvel publicó un mensaje en X poco después de que se confirmara la noticia del fallecimiento de Stewart.

“Todos nosotros en Marvel Studios estamos profundamente entristecidos por la partida de Sir Patrick Stewart”, indica el mensaje.

“Sir Patrick dio vida al profesor Charles Xavier con una gracia, inteligencia y humanidad extraordinarias, definiendo al personaje para generaciones de seguidores, desde X-Men y Logan hasta Avengers: Doomsday”.

“Fue un talento excepcional, un colaborador generoso y un auténtico caballero. Nuestros corazones están con su esposa Sunny, sus hijos, sus amigos y los innumerables seguidores en todo el mundo cuyas vidas tocó a través de su arte”.