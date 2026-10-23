NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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Del 23 al 30 de octubre, la ciudad de Panamá invita a descubrir y dejarse sorprender con una agenda que reúne encuentros gastronómicos, música y arte. Una semana para explorar nuevos sabores, disfrutar de buena música y conectar con las expresiones culturales que le dan vida a la ciudad.

World Coffee Panama 2026

Panamá se vuelve el punto de encuentro para los amantes del café con el World Coffee Panama 2026, que reunirá a diferentes expositores del área cafetera con temas de producción y cosecha, además de otras actividades como competencia de baristas y degustaciones del café panameño.

Dicha actividad se llevará a cabo del 23 al 25 de octubre, en el Panama Convention Center, tiene un costo y se puede adquirir las entradas en Panaticket.

El horario del 24 de octubre: 11:00 a.m. a 6:00 p.m. y del 25 de octubre: 11:00 a.m. a 5:00 p.m.

Festival de Percusión Internacional

Vuelven a sonar los tambores al ritmo del Festival Internacional de Percusión con su nueva edición, volumen tres, donde bateristas, percusionistas y amantes de la percusión se encuentran para compartir y aprender juntos.

Durante la actividad se impartirán clases de jazz, pandeiro, cumbia y salsa panameña. A través de conversatorios, la audiencia podrá aprender a distinguir el ritmo del instrumento.

Este encuentro musical se realizará en el Teatro Municipal Gladys Vidal, el día 24 de octubre desde las 8:00 a. m. hasta las 5:00 p. m.

Los boletos estarán a $10 hasta el 23 de octubre, el día del evento costarán $20. Se pueden adquirir a través de festivaldepercusion.com

Micrófono abierto: recital literario

La literatura nos llama este 24 de octubre al Museo del Banco Nacional de Panamá para crear un espacio especial, donde en cinco minutos podrás recitar un poema, un cuento corto o alguna cosa que quieras compartir con la comunidad literaria.

El grupo Tertulia Literaria invita a todos a participar de este espacio y demostrar el talento que se forma en letra. Este encuentro será este sábado a las 10:00 a.m., con entrada gratuita apta para todo público.

Musical Peter Pan

La magia de la isla de Nunca Jamás se apodera del teatro Aurea baby Torrijos, con la obra de Peter Pan: el musical, presentado por los chicos del club de teatro del Colegio Brader.

Una obra especial para compartir en familia y tocar la nostalgia de muchos niños. La función será del 22 al 25 de octubre a la 1:30 p. m. en la Ciudad de las Artes.

Los boletos estarán dispobibles en TicketPlus a $35.00.

Microteatro PTY: Temporada de terror

Envuélvete en esta obra de terror El Hombre en el Espejo y descubre qué esconde la trama detrás de sus guiones. La función será el 26 de octubre a las 7:30 p.m., a un costo de $10.37.

Nota. Esta información se actualizó el 24 de octubre a las 10:29 a.m. para informar sobre el horario del World of Coffe y aclarar que la entrada tiene un costo.