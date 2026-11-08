Nadaly López, la joven guna que viaja a la NASA con un proyecto para prevenir inundaciones

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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La estudiante de séptimo grado fue la única panameña seleccionada entre más de 2,500 aspirantes de Latinoamérica. Su prototipo mide el nivel del mar y emite alertas ante posibles marejadas e inundaciones.

Desde la comunidad de Ogobsucun, también conocida como Ticantiki, en la comarca Guna Yala, Nadaly Yaiza López Velásquez logró un reconocimiento internacional gracias a un proyecto tecnológico diseñado para proteger a su comunidad de las inundaciones.

La estudiante del Colegio Secundario Félix Esteban Oller fue seleccionada para participar en el programa Ella es Astronauta, de la Fundación She Is, que le permitirá viajar a Estados Unidos y conocer las instalaciones del Kennedy Space Center de la NASA, en Florida, además de visitar Disney World.

Nadaly, quien cursa el séptimo grado B, presentó como proyecto final un prototipo tecnológico que permite medir el nivel del mar y emitir alertas tempranas mediante señales sonoras y luces LED, con el propósito de contribuir a la prevención de marejadas e inundaciones.

“Estoy super emocionada al recibir la noticia de haber sido una de las 20 niñas de latinoamérica en ser seleccionada para ir a conocer las instalaciones de Kennedy Space Center de la NASA en Florida”, expresó Nadaly en sus redes sociales, al conocer los resultados.

Para la estudiante, alcanzar esta meta significó meses de dedicación, en los que tuvo que combinar sus responsabilidades escolares con la elaboración de su proyecto.

“Esto significa mucho para mí ya que fueron días y semanas de mucho sacrificio y responsabilidad para poder lograr esta meta”, manifestó.

La iniciativa está relacionada con uno de los principales desafíos que enfrentan las comunidades insulares de Guna Yala, donde las variaciones del nivel del mar y los fenómenos climáticos representan una amenaza para sus habitantes.

La única panameña entre las seleccionadas

El proceso comenzó con la participación de más de 2,500 niñas de Colombia, Perú, Ecuador, República Dominicana y Panamá, quienes aspiraban a formar parte de esta experiencia educativa internacional.

De ese grupo, 200 participantes avanzaron a una segunda etapa, en la que debían desarrollar propuestas innovadoras orientadas a resolver problemas de sus comunidades.

Posteriormente, 40 niñas clasificaron a la fase final para presentar sus proyectos de innovación y tecnología ante el jurado.

El 20 de agosto de 2026 se anunció la selección de las 20 ganadoras, entre ellas Nadaly, quien se convirtió en la única representante de Panamá.

De acuerdo con la información divulgada sobre el programa, las seleccionadas incluyen a 13 niñas de Colombia, dos de Perú, dos de República Dominicana, dos de Ecuador y una de Panamá.

De Guna Yala a una experiencia aeroespacial

Durante su visita a Estados Unidos, Nadaly tendrá la oportunidad de participar en actividades educativas relacionadas con la ciencia, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas (STEM, por sus siglas en inglés).

La experiencia incluye una visita al Kennedy Space Center, uno de los principales centros de actividades espaciales de Estados Unidos, así como a Disney World, según informó su colegio.

La institución educativa destacó que el proceso de selección fue exigente, debido a la cantidad de participantes y las distintas etapas que debieron superar hasta llegar a la fase final.

“El camino no ha sido fácil ya que al principio eran más de 2,500 niñas que se habían postulado y en cada fase fueron clasificando pocas niñas”, expresó el colegio a través de su cuenta de Instagram.

Nadaly, quien cursa el séptimo grado B, presentó como proyecto final un prototipo tecnológico para medir el nivel del mar y contribuir a la prevención de marejadas e inundaciones. Cortesía

Asimismo, resaltó que Nadaly fue la única estudiante panameña que consiguió un lugar entre las seleccionadas.

“¡Felicitaciones, Nadaly! Tu esfuerzo, creatividad y compromiso nos inspiran. ¡Kuna Yala y nuestro colegio están orgullosos de ti!”, publicó la institución.

El reconocimiento pone de relieve la participación de una estudiante de una comunidad indígena panameña en una iniciativa internacional que promueve el acceso de las niñas a la ciencia y la tecnología.

Su proyecto también demuestra cómo una necesidad de su entorno, como la prevención de inundaciones en las islas de Guna Yala, puede convertirse en una propuesta de innovación con impacto comunitario.

Con información de SerTV y del Colegio Secundario Félix Esteban Oller en Instagram.