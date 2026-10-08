Nobel 2026: ¿qué hicieron sus ganadores y por qué sus descubrimientos importan?

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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Medicina, Física, Química y Literatura reconocieron este año investigaciones y obras que han cambiado nuestra forma de entender el mundo. Es un recordatorio del valor de la creatividad, la curiosidad y la capacidad humana.

“Premio Nobel” suele ser uno de esos títulos que llaman la atención cuando aparecen junto al nombre de un científico, escritor o investigador. Es sinónimo de prestigio y reconocimiento intelectual y académico, pero ¿qué significa realmente recibir uno y por qué es tan importante?

En un mundo cada vez más digital, donde la inteligencia artificial y las nuevas tecnologías avanzan a una velocidad inédita, el Premio Nobel sigue poniendo en el centro algo que ninguna máquina puede sustituir por completo: el talento humano.

Detrás de cada descubrimiento, una investigación o una nueva forma de entender el mundo hay personas capaces de hacerse preguntas, desafiar lo establecido y convertir el conocimiento en avances que transforman la vida.

Detrás de cada nombre hay años de investigaciones, descubrimientos y trabajos que, en muchos casos, han cambiado nuestra manera de comprender el mundo.

Desde el pasado 5 de octubre, los nombres de Karl Deisseroth, Peter Hegemann, Georg Nagel, Francis Halzen, Henri B. Kagan, Kenso Soai y Anne Carson se han sumado a la lista de los galardonados en sus áreas, cada quien en su disciplina y con investigaciones muy distintas.

El cerebro y la luz: Nobel de Medicina

El solo imaginarse poder activar o desactivar ciertas células del cerebro usando la luz parece parte de un guion de una película de ciencia ficción, pero este es uno de los avances que llevó a Karl Deisseroth, Peter Hegemann y Georg Nagel a recibir el Nobel de Medicina.

Ganadores del Nobel de Medicina. Karl Deisseroth, Peter Hegemann y Georg Nagel (de izquierda a derecha). Foto tomada del sitio web nobelprize.org

Ellos fueron premiados por sus descubrimientos relacionados con la optogenética, una técnica que permite controlar la actividad de algunas neuronas mediante estímulos de luz y, de acuerdo con la revista científica Nature, esta herramienta ha transformado el estudio del cerebro porque permite examinar cómo la actividad de células nerviosas específicas influye en distintas funciones y comportamientos.

Además, se relaciona con la investigación de enfermedades neurológicas y psiquiátricas.

Explorando el universo de la mano del Premio Nobel de Física

Pasando de la Tierra a la infinidad del universo, el 6 de octubre, el físico de origen belga Francis Halzen recibió el Nobel de Física por sus contribuciones al Observatorio de Neutrinos IceCube y al descubrimiento de neutrinos de alta energía procedentes del espacio.

Francisco Halzen, Premio Nobel de Física. Foto tomada de nobelprizce.org

Los neutrinos son partículas subatómicas que atraviesan constantemente la materia y resultan extremadamente difíciles de detectar, y su estudio es importante, ya que ofrecen una nueva forma de investigar fenómenos cósmicos extremadamente energéticos y permiten obtener información que complementa las observaciones realizadas mediante telescopios.

Nobel de Química y las moléculas que parecen iguales

El francés Henri B. Kagan y el japonés Kenso Soai recibieron el Nobel de Química el 7 de octubre por sus investigaciones sobre la síntesis orgánica asimétrica.

Su importancia se explica tan solo viendo los órganos de nuestro cuerpo que vienen en pares y que, a pesar de ello, no son iguales. Algo parecido ocurre con determinadas moléculas, que pueden existir en dos versiones que son imágenes especulares entre sí. Este fenómeno se conoce como quiralidad.

Henri B. Kagan y Kenso Soai, ganadores del Premio Nobel de Química. Foto tomada del sitio web nobelprize.org

De acuerdo con la Sociedad Estadounidense de Química, las investigaciones de Kagan y Soai ayudaron a comprender cómo controlar la formación de estas versiones moleculares y cómo determinadas reacciones pueden amplificar pequeñas diferencias entre ellas.

Estos avances son relevantes para la industria farmacéutica, pues dos versiones de una misma molécula pueden tener efectos diferentes en el organismo. Controlar cuál se produce es importante para desarrollar medicamentos con las propiedades deseadas.

Una escritora que rompe las reglas: Nobel de Literatura

Hay historias que, aunque fueron escritas hace miles de años, todavía tienen algo que decirnos. La escritora canadiense Anne Carson ha dedicado buena parte de su vida a demostrarlo, encontrando en los relatos de la antigua Grecia una manera de hablar sobre el amor, el deseo, la identidad y las pérdidas que siguen acompañando a la humanidad.

Ana Carson, Premio Nobel de Literatura 2026. Foto tomada del sitio web nobelprize.org

Este 8 de octubre, Carson fue reconocida con el Premio Nobel de Literatura 2026 por una obra que se mueve entre la poesía, el ensayo y la traducción, sin ajustarse necesariamente a las fronteras de un solo género.

De acuerdo con la agencia EFE, la autora, nacida en Toronto en 1950, ha encontrado inspiración en figuras clásicas como Safo, Sófocles y Eurípides, a las que devuelve una voz cercana a las inquietudes del presente.

La edición de este año todavía no ha concluido. El Nobel de la Paz se anunciará el viernes 9 de octubre, mientras que el de Economía se conocerá el lunes 12, y cada galardón está dotado con 12 millones de coronas suecas, lo cual equivale a unos 1,20 millones de dólares, cantidad que se divide cuando hay varios premiados.