¿Por qué ahora? y otras 4 preguntas sobre el regreso de Harry y Meghan a Reino Unido

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Los últimos años han estado plagados de sorpresas de parte del duque y la duquesa de Sussex.

El príncipe Harry y su esposa, Meghan, se han convertido en expertos en revolucionar las cosas, tomar decisiones inesperadas y sacudir el statu quo.

A eso hay que añadirle ahora la noticia de que dejan Estados Unidos para regresar a vivir a Reino Unido.

Buscamos respuesta a algunas de las principales preguntas que surgieron tras conocerse el anuncio.

1. ¿Por qué se mudan ahora?

Según fuentes cercanas a la familia, la decisión de volver se tomó recientemente. / PA Media

Esta ha sido una decisión relativamente repentina.

He hablado con personas que conocen bien a la pareja. Aunque mantuvieron conversaciones generales sobre la posibilidad de pasar más tiempo en Reino Unido, la decisión de regresar se tomó recientemente.

La visita de la familia a Reino Unido en julio fue significativa.

Además de pasar tiempo con el rey Carlos III en Highgrove, se dice que Harry, Meghan y sus hijos, el príncipe Archie y la princesa Lilibet, disfrutaron mucho estando con la familia de la madre de Harry, Diana.

Los niños conocieron a sus tíos, tías y primos. Me describieron la visita a Europa, que incluyó una estancia en Portugal, donde tienen una casa, como una experiencia maravillosa para la familia. Esto convirtió un posible regreso a Reino Unido en una decisión firme.

Me han dicho que esta mudanza no se debe a ningún problema en EE.UU. La razón principal es el deseo de la pareja de pasar tiempo en Europa, más cerca de la familia de Harry, y de que sus hijos reciban educación en Reino Unido.

Ya se han elegido los colegios para Archie y Lilibet.

El nuevo curso escolar en prácticamente todos los colegios de Inglaterra comienza la segunda semana de septiembre.

Los duques de Sussex tendrán que instalarse, así que esperamos que la familia regrese a Reino Unido en los próximos 10 días.

2. ¿Dónde vivirán?

Aún no se ha revelado la ubicación exacta, pero no vivirán en Londres.

Lo más probable es que cambien una mansión multimillonaria en California por un entorno algo más frío en la campiña británica.

Se rumorea que se establecerán en la zona de Cotswolds y Northampton, cerca de la finca de la familia Spencer, Althorp.

Althorp House fue la casa de la infancia de la difunta madre de Harry, Diana Spencer. / Reuters

3. ¿Qué significa esto para la familia real?

El rey Carlos no participó en la decisión tomada por su hijo y su nuera.

Esto fue una sorpresa tanto para él como para el resto de la familia real.

El domingo se informó al monarca de que Harry y Meghan regresarían se dice que agradece la oportunidad de pasar más tiempo con la familia Sussex en privado.

Sin embargo, esta decisión no debe interpretarse como un preludio a la reconciliación entre Harry y su hermano, William, el príncipe de Gales.

Esa relación sigue rota, sin ninguna señal clara de reconciliación. Los príncipes de Gales no han hecho ningún comentario oficial sobre el regreso de los Sussex.

No es de extrañar, ya que la relación entre los hermanos quedó muy dañada.

William nunca ha podido perdonar lo que considera la exposición pública de Harry sobre el conflicto familiar a través de sus memorias, Spare, y su entrevista con Oprah Winfrey.

El rey Carlos y la reina Camilla llegan a un evento de horticultura en Reino Unido / PA Media

Por decirlo suavemente, es poco probable que el príncipe William reciba con agrado el regreso de Harry y Meghan a Reino Unido, así como las distracciones y la sensación de tener un equipo rival que esto generará.

Dicho esto, no se espera que retomen sus funciones reales. Siguen siendo ciudadanos privados y miembros de la realeza sin funciones oficiales.

La Casa Real no tiene ningún interés en crear un acuerdo de “mitad dentro, mitad fuera” para los duques de Sussex.

El trabajo que realicen en Reino Unido no estará vinculado a sus funciones oficiales como miembros de la realeza.

Meghan ha estado buscando expandir su marca As Ever fuera de Estados Unidos.

¿Veremos ahora la mermelada As Ever de Meghan junto a los productos orgánicos del Ducado del Rey en los estantes de los supermercados?

4. ¿Cuáles serán sus medidas de seguridad?

Eso no está nada claro.

En Estados Unidos, los duques de Sussex contrataron un equipo de seguridad privada para protegerse.

No hubo respuesta cuando les pregunté si ese equipo se mudaría con ellos a Reino Unido.

Tampoco se hizo ningún comentario sobre la obtención de protección policial oficial en Reino Unido.

El año pasado, después de perder una demanda judicial sobre su seguridad en Reino Unido, Harry le declaró a la BBC: “No puedo imaginar un mundo en el que traiga de vuelta a mi esposa e hijos a Reino Unido en este momento”.

No está claro si este tema quedó resuelto de cara a su inminente regreso.

5. ¿Es esta una decisión definitiva?

Los duques de Sussex fotografiados en Sídney a principios de este año. / Reuters

Por el momento no, pero esperan estar en Reino Unido durante lo que se ha descrito como “un período de tiempo prolongado”.

Gran Bretaña será nuestro hogar… por ahora.

Como ocurre con todo lo relacionado con Harry y Meghan, la opinión pública dependerá de las ideas preconcebidas que la gente tenga sobre los Sussex.

Esa mentalidad de “o los amas o los odias” persiste.

Pero como me dijo un amigo de la pareja: “Estoy muy contento de tenerlos aquí”.

Este artículo fue escrito originalmente en inglés y usamos una herramienta de inteligencia artificial para traducirlo. Un periodista de la BBC revisó el texto antes de su publicación. Más información sobre cómo usamos IA.

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