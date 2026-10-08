Qué hacer en Panamá: cultura y entretenimiento para los próximos días

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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La agenda cultural para la semana del 9 al 15 de octubre tiene una variada programación de actividades.

El calendario incluye una amplia oferta que abarca desde talleres literarios, conciertos sinfónicos, festivales folclóricos y más.

Viernes 9 de octubre

9:00 a.m. - MIM LATAM 2026 “Resonamos Desde Adentro”. Casa del Soldado, Casco Antiguo.

9:00 a.m. - Entrenamiento Tricom. Lion Boxing Marbella.

5:00 p.m. - El secreto de sus ojos. Sala IFF Panamá, junto al Museo del Canal.

7:00 p.m. - Calequi y Las Panteras. Teatro Amador, Avenida Central.

8:00 p.m. - Claptone, Mi Pueblito.

Sábado 10 de octubre

8:00 a.m. - IX Encuentro Folclórico “Bajo el vuelo de la pollera”. Complejo Deportivo Plaza 28 de Noviembre, La Chorrera.

12:00 p.m. - Bingo Brilla y Gana en Navidad. Detrás del Colegio Pureza de María, Villa Lucre.

4:00 p.m. - Panamá vs. Nueva Zelanda (Selección femenina). Estadio Rommel Fernández.

6:00 p.m. - Obra de teatro “Oz Is Here”. Teatro En Círculo, ubicado en Bella Vista, Ciudad de Panamá.

Domingo 11 de octubre

9:30 a.m. - Caminata de sensibilización del Mes de la Reducción del Riesgo de Desastres. Desde el Museo Reina Torres de Araúz (en la Plaza 5 de Mayo) hasta el Parque Catedral en el Casco Antiguo.

11:00 a.m. - Toy Story. Teatro Estrellas, Transístmica.

11:00 a.m. - Paw Patrol en Vivo: En Busca del Tesoro. Teatro Anayansi.

7:30 p.m. - Stratovarius — concierto en Aurora at Soho Mall.

Stratovarius llegará por primera vez a Panamá.

Lunes 12 de octubre

8:00 a.m. - Semana Forestal. Hotel El Panamá. La actividad se extiende hasta el 16 de octubre.

8:00 a.m. - Diálogo de Saberes. Ciudad del Saber. Actividad gratuita, continúa el 13 de octubre.

Martes 13 de octubre

8:00 a.m. - Diálogo de Saberes. Ciudad del Saber.

10:30 a.m. - Inauguración del laboratorio de ideas e innovación tecnológica para la educación. Centro Educativo José María Barranco, La Chorrera.

7:30 p.m. - Panamá vs. Nueva Zelanda — selección femenina. Estadio Rommel Fernández.

8:00 p.m. - Mamma Mia. Club de Teatro Atenea, Teatro Pacific.

Miércoles 14 de octubre

8:00 a.m. - Feria Científica Nacional del Ingenio Juvenil 2026. Hotel Marriott de Albrook Mall. La feria continúa hasta el 16 de octubre.

10:00 a.m. - Alma Latina, Fiesta Latina. Addison House.

7:00 p.m. - Concierto Candy66. Rock & Folk PTY.

7:30 p.m. - Grandes fantasías para piano. Teatro Nacional de Panamá, con el pianista Vladimir Khomyakov. Obras de Beethoven, Schumann y Liszt.

Cena maridaje con los hermanos Rausch. Lazotea. La actividad se extiende hasta el 15 de octubre.

Jueves 15 de octubre

8:00 a.m. - Feria Científica Nacional del Ingenio Juvenil 2026. Hotel Marriott de Albrook Mall.

9:00 a.m. - hackIAthon. Ciclo de Conferencias de IA. ADEN University Panamá.

8:00 p.m. - Greeicy. Candela World Tour. Islas de Atlapa.

8:00 p.m. - Dame Salsa 6.ª edición. Teatro Amador, Casco Antiguo.

8:00 p.m. - Concierto de Nicolás Mora y Mario Duarte. Teatro Ateneo, Ciudad del Saber.

8:00 p.m. - Música de películas. Orquesta Sinfónica Nacional de Panamá. Teatro Áurea “Baby” Torrijos, Ciudad de las Artes.

8:30 p.m. - Concierto: Patatus. Cervecería 3 Gatos.