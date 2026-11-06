Conciertos, presentaciones folclóricas, obras de teatro, festivales de cine y actividades culturales forman parte de la agenda de eventos programados en Panamá del 6 al 13 de noviembre, con opciones de entretenimiento en la capital y otras provincias del país.
Viernes 6 de noviembre
- 10:00 a.m: Bazar de Emprendedores en Anclas Mall, La Chorrera. La actividad se extenderá hasta el domingo 8 de noviembre.
- 03:00 p.m: Bazar de Emprendedores y Servicios en Isla Perico, Amador.
- 09:00 p.m: Roberto Lugo en concierto en Sand Diamond Hotel, Colón.
- 10:00 p.m: Ulpiano Vergara en concierto en Terraplén Rooftop, ciudad de Panamá.
Sábado 7 de noviembre
- 06:00 p.m: Gala Folklórica: 10 años de cultura y pasión en el Teatro Balboa, ciudad de Panamá.
- 10:00 p.m: Los 2000’s Reggaetón. Terraplén, Casco Antiguo.
Lunes 9 de noviembre
- 09:00 p.m: Samy y Sandra Sandoval. Eolian Rooftop.
- 10:00 p.m: Mano a Mano con Víctor Bernal y Nenito Vargas. Jardín Brisas Ocueñas, Pacora.
- 11:00 p.m: Noche del canto del himno santeño en el parque Rufina Alfaro, en La Villa de Los Santos.
Martes 10 de noviembre
- 07:00 a.m: Conmemoración del Primer Grito de Independencia: actos protocolares en La Villa de Los Santos y Te Deum. Los desfiles y actividades festivas fueron suspendidos.
Miércoles 11 de noviembre
- 03:00 p.m: La Poética del Diseño. Centro de Convenciones de Ciudad del Saber, Clayton. Se desarrollará hasta el 13 de noviembre.
- 08:00 p.m: Open Mic Challenge. Istmo Cervecería.
- 08:00 p.m: El día que me la enterraron: función teatral. Teatro Estrellas, vía Transístmica.
Jueves 12 de noviembre
- 07:00 p.m: Fantasía Folklórica. Gimnasio del Colegio La Salle.
- 08:00 p.m: Dinosaurios. Teatro AMMA PH.
Viernes 13 de noviembre
- 08:00 p.m: Genitallica en Panamá. Terrazas de Teatro Escondido.
- 09:00 p.m: Presentación de Alexander Abreu y Havana de Primera. Aurora Soho Mall.
- 09:00 p.m: Pepe Bahía en concierto. Rock & Folk PTY.