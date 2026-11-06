NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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06 nov 2026 - 09:44 A M

Conciertos, presentaciones folclóricas, obras de teatro, festivales de cine y actividades culturales forman parte de la agenda de eventos programados en Panamá del 6 al 13 de noviembre, con opciones de entretenimiento en la capital y otras provincias del país.

Viernes 6 de noviembre

- 10:00 a.m: Bazar de Emprendedores en Anclas Mall, La Chorrera. La actividad se extenderá hasta el domingo 8 de noviembre.

- 03:00 p.m: Bazar de Emprendedores y Servicios en Isla Perico, Amador.

- 09:00 p.m: Roberto Lugo en concierto en Sand Diamond Hotel, Colón.

- 10:00 p.m: Ulpiano Vergara en concierto en Terraplén Rooftop, ciudad de Panamá.

Sábado 7 de noviembre

- 06:00 p.m: Gala Folklórica: 10 años de cultura y pasión en el Teatro Balboa, ciudad de Panamá.

- 10:00 p.m: Los 2000’s Reggaetón. Terraplén, Casco Antiguo.

Lunes 9 de noviembre

- 09:00 p.m: Samy y Sandra Sandoval. Eolian Rooftop.

- 10:00 p.m: Mano a Mano con Víctor Bernal y Nenito Vargas. Jardín Brisas Ocueñas, Pacora.

- 11:00 p.m: Noche del canto del himno santeño en el parque Rufina Alfaro, en La Villa de Los Santos.

Martes 10 de noviembre

- 07:00 a.m: Conmemoración del Primer Grito de Independencia: actos protocolares en La Villa de Los Santos y Te Deum. Los desfiles y actividades festivas fueron suspendidos.

Miércoles 11 de noviembre

- 03:00 p.m: La Poética del Diseño. Centro de Convenciones de Ciudad del Saber, Clayton. Se desarrollará hasta el 13 de noviembre.

- 08:00 p.m: Open Mic Challenge. Istmo Cervecería.

- 08:00 p.m: El día que me la enterraron: función teatral. Teatro Estrellas, vía Transístmica.

Jueves 12 de noviembre

- 07:00 p.m: Fantasía Folklórica. Gimnasio del Colegio La Salle.

- 08:00 p.m: Dinosaurios. Teatro AMMA PH.

Viernes 13 de noviembre

- 08:00 p.m: Genitallica en Panamá. Terrazas de Teatro Escondido.

- 09:00 p.m: Presentación de Alexander Abreu y Havana de Primera. Aurora Soho Mall.

- 09:00 p.m: Pepe Bahía en concierto. Rock & Folk PTY.