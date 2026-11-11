Ruta 66: la historia poco conocida de la carretera más famosa de Estados Unidos

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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Zoey Goto - BBC Travel*

En un centro comercial de un solo piso en las afueras de Tulsa (Oklahoma), en el centro-sur de Estados Unidos, el aroma a carne de bisonte cocinándose llega desde la cocina cada vez que se abre la puerta.

En el interior de Nātv —un restaurante discretamente radical inaugurado en 2022—, las paredes de color gris pizarra están decoradas con manojos de hierbas autóctonas de las Grandes Llanuras, bayas de enebro y tupinambos (alcachofas de Jerusalén). Ante mí, la chef Jacque Siegfried, de ascendencia shawnee, reflexiona sobre el vacío culinario que intenta llenar.

“Sigue siendo muy difícil encontrar restaurantes de cocina nativa americana por aquí”, comenta, mientras luce el cabello teñido de azul marino y morado, recogido en un moño alto.

Nos encontramos a solo un par de kilómetros de la Ruta 66, la más emblemática de las carreteras estadounidenses, que este año cumple 100 años. Pero, en lugar de buscar restaurantes de estilo retro o letreros de neón, he decidido recorrer la ruta hacia el oeste —desde Oklahoma hasta Nuevo México— para verla a través de una perspectiva diferente: la de las comunidades indígenas que han coexistido con ella desde hace mucho tiempo.

Más de la mitad de la Ruta 66 atraviesa o discurre junto a territorios nativos americanos autogobernados, a menudo denominados “territorios indígenas”. No obstante, los negocios propiedad de indígenas siguen siendo sorprendentemente escasos.

Esa carencia fue lo que llevó a Siegfried a abrir Nātv. Combinando su formación en cocina clásica francesa con su herencia shawnee, elabora platos refinados que “ponen en primer plano la gastronomía indígena y los ingredientes locales”, explica, mientras el murmullo del tráfico llega desde la cercana carretera.

Sobre la mesa coloca un cuenco de estofado humeante, acompañado de un pan frito esponjoso. El plato incorpora ingredientes provenientes del método de cultivo de las “Tres Hermanas”, una técnica indígena en la que el maíz, los frijoles y la calabaza crecen juntos en un sistema que nutre tanto al suelo como a las personas que dependen de él.

“Este tipo de cultivo es una parte fundamental de nuestra historia culinaria”, comenta.

“Perdimos gran parte de nuestras tradiciones alimentarias, y recuperarlas requiere un esfuerzo considerable”, apunta.

Aunque la famosa carretera está llena de referencias a los pueblos indígenas, muchos desconocen que ella atraviesa tierras que ocuparon esas tribus originarias. / Getty Images

Un recorrido distinto

Históricamente, el potencial del turismo indígena a lo largo de la Ruta 66 ha pasado desapercibido. Sin embargo, esto está empezando a cambiar. Gracias a una nominación a los premios James Beard, Siegfried está logrando que su cocina ancestral cobre protagonismo, integrándose incluso en los itinerarios de los viajes por carretera.

Al recorrer los 3.940 kilómetros que separan los rascacielos de Chicago del muelle de Santa Mónica, cerca de Los Ángeles, es fácil encontrar referencias a la cultura indígena: tiendas de recuerdos con forma de tipi, imponentes tótems de hormigón o figuras de madera tallada que representan a jefes tribales saludando a los vehículos que pasan.

No obstante, aunque estos elementos característicos de mediados del siglo XX evocan la iconografía indígena, rara vez dan voz a las 25 naciones tribales que se encuentran a lo largo de la ruta. Ante esta situación, ha surgido un movimiento que busca corregir tales estereotipos y ofrecer a los viajeros experiencias culturales más auténticas.

A la vanguardia de esta iniciativa se encuentra la Asociación Estadounidense de Turismo Indígena (AIT, por sus siglas en inglés). Su guía digital gratuita, American Indians & Route 66 (Los nativos americanos y la Ruta 66), destaca la riqueza y diversidad de las culturas indígenas presentes a lo largo de la histórica carretera y sus alrededores.

Entre los puntos de interés destacan la “Ruta de las Artes Hopi” en Arizona, que alberga talleres de artesanía dedicados a la alfarería y la cestería tradicionales, así como el Powwow de las Naciones Indígenas de Oklahoma, un evento anual que incluye cantos, danzas con calabazas y concursos de percusión.

A lo largo de la Ruta 66 no hay muchas tiendas ni establecimientos propiedad de nativos americanos. / Getty Images

Según Sherry L. Rupert, directora ejecutiva de la AIT, el creciente interés por el turismo gestionado por comunidades indígenas ha llevado a que más viajeros deseen visitar los territorios nativos de una manera más respetuosa, planteando a menudo dudas sobre cuál es el comportamiento adecuado.

“A menudo recibíamos preguntas sobre los términos correctos y las conductas apropiadas”, explica.

“Por ello, establecimos 15 protocolos para servir de guía”. Entre ellos, destaca la prohibición estricta de grabar o filmar ceremonias en los pueblos de Nuevo México y Arizona.

“Si un turista no supiera esto, se llevaría una sorpresa si le quitaran el teléfono”, añade Rupert.

En las últimas décadas, diversos museos dedicados a los pueblos indígenas han abierto sus puertas a lo largo de la carretera, ofreciendo a los visitantes una ventana a sus culturas y tradiciones. / Getty Images

Más allá de los estereotipos de carretera

Siguiendo el consejo de Rupert, continúo conduciendo hacia el oeste, rumbo al Museo de los Primeros Americanos en Oklahoma City. Por el camino, paso junto a imponentes estatuas de seis metros de altura —conocidas como “Muffler Men”— y moteles pintados con los colores del arcoíris.

El museo abrió sus puertas finalmente en 2021, tras un proceso de construcción que duró 15 años. Erigida sobre lo que fue un yacimiento petrolífero, esta llamativa estructura —que cuenta con un tejado inclinado diseñado para evocar a un ave en pleno vuelo— narra la historia y la cultura de las 39 naciones tribales de Oklahoma reconocidas a nivel federal.

Esperándome a la entrada está Summer Mitchell, colaboradora del museo, quien lleva una chaqueta vaquera con una insignia que dice: “Colón no descubrió nada”.

Mitchell me guía a través de unas salas elegantes y dotadas de alta tecnología, donde exposiciones inmersivas exploran la intersección entre la Ruta 66 y el “Sendero de Lágrimas”, durante el cual miles de indígenas fueron desplazados a la fuerza entre 1830 y 1850. En algunos puntos, su ruta coincide con la carretera construida posteriormente, por la que hoy circulan turistas en caravanas.

Nos detenemos ante una vitrina repleta de caricaturas: disfraces de Pocahontas para Halloween, baratijas de tiendas de todo a cien que representan a jefes indígenas al estilo de los dibujos animados, e incluso un mono de juguete con un tocado de plumas que golpea un tambor de forma mecánica.

“Gran parte de esta tergiversación se burla de nosotros. En el pasado, no siempre podíamos alzar la voz en nuestra defensa, pero ahora sí podemos”, afirma, señalando con la mano hacia la pared opuesta.

Allí, obras contemporáneas como la portada del cómic Super Indian, de Arigon Starr, y una fotografía de Ryan RedCorn, guionista de la serie cómica de televisión Reservation Dogs, recuperan la narrativa.

“Se trata de cuestionar creencias muy arraigadas, para que nuestros visitantes se marchen sintiéndose enriquecidos y con un mayor respeto hacia las tribus”, concluye Mitchell, antes de que yo retome mi camino.

Recuperar la narrativa

Más hacia el oeste, las escarpadas colinas rojas dan paso a llanuras herbáceas completamente planas mientras atravieso Texas para llegar a mi última parada: Albuquerque, en Nuevo México.

El Centro Cultural de los Pueblos Indígenas, fundado en 1976 y con una estructura en forma de media luna, rinde homenaje a la cultura de las 19 tribus que consideran esta región su hogar.

Recargo energías en el Indian Pueblo Kitchen, el restaurante del museo, con un humeante plato de estofado de chile verde, un guiso típico de Nuevo México elaborado con chiles cultivados por las comunidades Pueblo durante generaciones y que tradicionalmente se sirve en días festivos.

Con las fuerzas renovadas, me adentro a explorar las galerías, donde las exposiciones trazan un rico recorrido por la cultura de las tribus Pueblo: sus prácticas espirituales, la agricultura de secano, la arquitectura de adobe y la Revuelta Pueblo de 1680 contra los colonizadores españoles.

Anthony Tekala, coordinador de eventos culturales del centro, explica cómo la Ruta 66 transformó las economías indígenas.

“Antiguamente, la cerámica se fabricaba para almacenar agua o semillas, pero, tras la llegada del ferrocarril y, posteriormente, de la Ruta 66, se animó a los artistas Pueblo a crear piezas más pequeñas, fáciles de transportar”, comenta.

Las figuritas en miniatura y los recipientes del tamaño de una taza de té se convirtieron no solo en recuerdos, sino en embajadores culturales: arte portátil que se difundió por todo el país.

“Si alguien se llevaba una pieza a casa y se lo contaba a un amigo, era una forma de publicidad boca a boca”, añade.

Afuera, los tambores resuenan en el patio mientras un grupo de jóvenes se mueve al unísono, siguiendo el ritmo de la Danza del Búfalo.

“El búfalo se entregó para que el pueblo pudiera prosperar”, explica Tekala.

“La danza trata sobre el respeto y el reconocimiento de que formamos parte de un ecosistema más amplio”, remata.

A medida que el sol se oculta tras las montañas Sandia, regreso a la carretera abierta con las palabras de Rupert resonando en mi mente: “La Ruta 66 no es solo señales de tráfico extravagantes y nostalgia. Es el lugar donde los pueblos indígenas estamos contando, hoy en día, nuestras propias historias”.

* Este artículo fue publicado por BBC Travel. Haz clic aquí si quieres leer su versión original en inglés.