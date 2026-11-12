Tembleques panameños: historia, tradición y el arte de adornar la pollera

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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De perlas, escamas de pescado, gusanillo y pimpollos, estos ornamentos son parte esencial del atavío de la empollerada.

La pollera suele ocupar un lugar importante como símbolo de identidad panameña. Entre sus complementos más reconocidos están los tembleques, esos delicados ornamentos que adornan el cabello de las empolleradas.

Detrás de sus formas, materiales y colores existe una tradición artesanal que ha evolucionado con el paso de los años. Para conocer más sobre su historia y las particularidades de su elaboración, conversamos con Anaika Castillo, amante de las polleras y confeccionadora de tembleques, y Fernando Carrillo Alfaro, artesano dedicado a esta expresión del folclore panameño.

Un origen que todavía invita a investigar

Castillo señala que todavía existen interrogantes sobre el origen de los tembleques panameños: cuándo comenzó esta artesanía, cómo llegó al istmo y de qué manera se propagó. Para abordar estas preguntas, recuerda los aportes de los investigadores Dora de Zárate y Edgardo De León Madariaga, quienes documentaron que las panameñas utilizaban flores naturales en sus atavíos.

Foto: Archivo

En su obra Los Tembleques, Ornamentos de las Empolleradas Panameñas (2005), De León Madariaga recoge imágenes de flores y ornamentos de origen oriental con similitudes a los tembleques panameños. También incluye un retrato de la Marquesa Spinola-Doria, pintado por Rubens, en el que luce adornos de perlas en el cabello que recuerdan estas piezas.

Por su parte, Carrillo plantea que los tembleques surgieron de la necesidad de sustituir las flores naturales por adornos duraderos. Según explica, su confección comenzó a desarrollarse a principios del siglo XX, utilizando los materiales y recursos disponibles en aquella época.

Perlas, escamas y flores de organza

La variedad de tembleques también refleja la creatividad de las manos artesanas. Tradicionalmente se elaboran con perlas, escamas de pescado, gusanillo, cintas, satines y organza, explicó Castillo. Con el paso del tiempo se incorporaron cristales y otros abalorios que aportan brillo a las piezas.

Tembleque elaborado con gusanillos plateados, perlas y cristales de Swarovski. Foto: Cortesía

Entre sus formas se encuentran las pencas, los pavos reales, las mariposas, las mosquetas, las sieneras, los jazmines, las rosas y distintas flores de relleno. También existen piezas como el tapaorejas y el tapamoño.

Su elección depende del tipo de pollera. Castillo explica que las polleras de encajes o de gala suelen acompañarse con tembleques blancos de perlas, escamas o gusanillo.

Desfile de las Mil Polleras 2026. LP/Alexander Arosemena

En cambio, las montunas santeñas pueden llevar piezas de colores o pimpollos, pequeñas flores confeccionadas con organza que imitan los botones florales. En Antón también se encuentran montunas adornadas con tembleques de colores y delicadas plumas blancas.

Foto: Alexander Arosemena

El equilibrio también forma parte de la tradición

La colocación de los tembleques requiere preparación y conocimiento. No se trata únicamente de distribuir adornos sobre el cabello, sino de conseguir un conjunto proporcionado y armonioso.

Castillo considera que la moderación es fundamental. La cantidad, el tamaño y la distribución de las piezas deben guardar relación con el rostro de la empollerada y permitir que el peinado también tenga protagonismo. Advierte que los tocados demasiado grandes o recargados pueden romper ese equilibrio.

Foto: iStock

Carrillo, por su parte, explica que el proceso comienza con un peinado prolijo y simétrico. Las piezas deben colocarse de manera equilibrada a ambos lados de la cabeza, dejando una separación en la parte posterior. También es importante que su tamaño sea proporcional a la persona que viste la pollera.

Una tradición que evoluciona

Al igual que la pollera, los tembleques también han experimentado cambios en su elaboración y presentación. Castillo señala que los registros fotográficos de décadas anteriores permiten observar cómo aumentaron el tamaño de las flores y la cantidad de piezas que componen los tocados.

Tembleque antiguo llamado mosqueta. Elaborado con perlas y gusanillos. Nótese el delicado y estratégico color pastel que la artesana incluyó en su confección. Foto: Cortesía

Mientras que antiguamente se distribuían de manera más moderada y dejaban apreciar el peinado, actualmente algunos conjuntos cubren gran parte de la cabeza.

Tembleque antiguo en forma de ramito de florecitas. La moneda permite dar una idea del tamaño relativo de las flores. Foto: Cortesía

Carrillo identifica otros cambios, como la popularización de los cristales durante los últimos 30 años y la confección de gajos más largos que facilitan la colocación. Considera que estas transformaciones forman parte de la evolución natural de la tradición, siempre que no se pierda su esencia.

En ese sentido, destaca un detalle técnico que considera indispensable: el espiral en la base de cada pieza, responsable de producir el movimiento característico. Según explica, sin este elemento los adornos pierden una de las particularidades que les dan su nombre.

Enseñar para preservar

Para ambos artesanos, la transmisión de conocimientos es fundamental para mantener viva esta expresión cultural.

Castillo propone incorporar a las niñas, a partir de los ocho años, en cursos de confección de tembleques, pues considera que tienen la habilidad motriz necesaria para aprender esta artesanía. También destaca la importancia de que madres y abuelas compartan sus conocimientos con las nuevas generaciones.

Foto: iStock

Otra costumbre que considera valioso recuperar es el atavío familiar, cuando madres, tías y primas en grupo. Más que una actividad práctica, representa una oportunidad para transmitir conocimientos y fortalecer los vínculos alrededor de la tradición.

Carrillo coincide en la importancia de acercar a los niños al folclore desde pequeños, tanto mediante el uso de las indumentarias típicas como a través de la elaboración de artesanías. También invita a preservar el oficio de colocar correctamente los tembleques, un conocimiento que considera importante mantener dentro de las familias.