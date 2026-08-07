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    Terapia dirigida reduce en 94% el riesgo de progresión cerebral en cáncer de pulmón

    EFE
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    Terapia dirigida reduce en 94% el riesgo de progresión cerebral en cáncer de pulmón
    En el marco del Día Mundial del Cáncer de Pulmón, especialistas recuerdan que esta enfermedad continúa siendo la principal causa de muerte por cáncer en el mundo. EFE

    Una terapia dirigida con lorlatinib redujo un 94% el riesgo de progresión intracraneal en pacientes con cáncer de pulmón avanzado ALK positivo, una variante poco frecuente de la enfermedad que suele afectar a personas más jóvenes y presenta una elevada probabilidad de desarrollar metástasis cerebrales.

    La actualización a siete años del estudio fase III CROWN fue dada a conocer por la compañía farmacéutica Pfizer durante la reunión anual de 2026 de la Sociedad Americana de Oncología Clínica (ASCO) y publicada en la revista científica Annals of Oncology.

    En el estudio se evaluó el tratamiento con lorlatinib como primera línea frente a crizotinib en pacientes con cáncer de pulmón de células no pequeñas (CPCNP) avanzado o metastásico con alteraciones en el gen ALK.

    Los resultados mostraron una reducción del 94% en el riesgo de progresión intracraneal, una de las principales complicaciones asociadas con este subtipo de cáncer, caracterizado por su tendencia a diseminarse al cerebro.

    Según la publicación científica, la probabilidad estimada de permanecer libre de progresión intracraneal a siete años fue del 83% entre los pacientes tratados con lorlatinib.

    Además, no se registraron nuevos eventos de progresión intracraneal después de los primeros 30 meses de tratamiento y el perfil de seguridad permaneció consistente con los análisis previos, sin identificarse nuevas señales de seguridad.

    Luis Suárez, líder médico de Oncología para América Latina en Pfizer, señaló que la actualización a siete años del estudio CROWN aporta evidencia de largo plazo sobre el beneficio que pueden ofrecer las terapias dirigidas en pacientes con cáncer de pulmón ALK positivo.

    “Estos resultados permiten comprender mejor la duración del beneficio clínico y proporcionan información relevante para la toma de decisiones en la práctica médica”, apuntó el experto durante el Seminario Latinoamericano de Oncología, realizado de manera simultánea en Ciudad de México, São Paulo y Buenos Aires.

    Más de la mitad de pacientes continúa sin progresión

    El seguimiento también mostró que el 55% de los pacientes tratados con lorlatinib permaneció libre de progresión de la enfermedad tras siete años, mientras que la mediana de supervivencia libre de progresión aún no se ha alcanzado, lo que indica que más de la mitad de los participantes seguía sin presentar un avance del cáncer al momento del análisis.

    Con este periodo de observación, el estudio CROWN se sitúa entre las investigaciones con mayor tiempo de seguimiento en pacientes con cáncer de pulmón ALK positivo, un subtipo que representa entre el 3% y el 5% de los casos de cáncer de pulmón de células no pequeñas.

    Aunque poco frecuente, suele presentarse en personas más jóvenes y con una mayor predisposición a desarrollar metástasis cerebrales.

    El estudio incluyó a 296 pacientes con cáncer de pulmón de células no pequeñas avanzado ALK positivo que no habían recibido tratamiento previo y comparó lorlatinib frente a crizotinib como terapia de primera línea. El seguimiento de los participantes continúa para evaluar los resultados de supervivencia global.

    EFE

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