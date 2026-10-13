Terremoto en Panamá: Sandra, Samy, Jhonathan, Alejandro y otros tipiqueros llevan alegría en medio del dolor

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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Sandra y Samy llevaron donaciones y alegría a hospitales de Penonomé y Chitré, mientras Jhonathan Chávez y otros músicos organizaron presentaciones para recaudar ayuda para los afectados por el terremoto.

“¡Estamos vivos y Dios nos está dando la oportunidad, así es que ánimo que de esta salimos!“, dijo la cantante Sandra Sandoval al llegar con su carisma y un cargamento de donaciones a los hospitales Cecilio Castillero en Chitré y Aquilino Tejeira de Penonomé.

“Pese a tanta tragedia acá en el interior, las ganas de ayudar son grandes. Los doctores, gente que se suma a diario a ayudar, gente trayendo comida. Gracias. El panameño es muy solidario”, señaló Sandra.

Sandra junto a un recién nacido.

Samy Sandoval explicó que decidieron suspender el Rebeldía Tour que justo se escenificaría en Chitré, por solidaridad con las familias afectadas y por razones de seguridad. La nueva fecha será anunciada en sus redes oficiales. El acordeonista recorrió con donaciones diferentes puntos del interior del país y reveló que lo que más se necesita son carpas para guarecer a la gente.

“Me encontré con un señor que vivía solo. Lloraba mirando su casa, porque allí estaba todo lo que tenía. Ahora ni siquiera puede entrar a buscar su cartera, su cédula o su ropa, por miedo a que la casa se le venga encima. Estaba frente a lo que fue su hogar, sin saber cómo empezar de nuevo”.

Señor llora mirando su casa desvanecida tras el terremoto.

“No estamos tocando, pero nosotros no paramos. Estamos recogiendo donaciones”, reiteró Sandra, dejando claro que la prioridad ahora es apoyar a quienes atraviesan momentos difíciles.

Sandra Sandoval entrega donaciones.

A la artista la sorprendió un fuerte aguacero cuando entregaba donaciones en el hospital de Penonomé, pero eso no la detuvo. Sábanas, agua, pañales, ropa interior, alimentos y otros enseres formaron parte de la ayuda.

Pero Sandra no llegó solamente con donaciones: también cantó, bailó y sacó sonrisas a pacientes que permanecen en carpas tras la emergencia.

“¡Ay, Dios mío!“, expresó una de las pacientes al ver llegar a Sandra, quien puso a cantar a todos en medio de la adversidad. “¡Que hablen, que hablen....!”.

Alejandro Torres, Jhonathan Chávez y Samy Sandoval.

Manuel, Abdiel , Jhonathan Chávez, Nenito Vargas y Alejandro Torres

El acordeonista Jhonathan Chávez también se sumó a la jornada solidaria con un concierto gratuito en la nueva sucursal de El Machetazo, en La Chorrera, este martes 13 de octubre. La dinámica consiste en llevar donaciones, que la empresa se comprometió a duplicar, para ayudar a los damnificados de Veraguas, Azuero y Coclé.

La solidaridad seguirá este sábado 17 de octubre, en La Unión de La Chorrera, durante el aniversario de Las Estrellas del Ritmo, de Alejandro Torres. Manuel, Abdiel y Los Consentidos, Jhonathan Chávez, Nenito Vargas y Alejandro Torres donarán sus presentaciones, mientras que el local también será facilitado gratuitamente para destinar lo recaudado a las familias afectadas.

En medio del miedo y la incertidumbre que dejaron los temblores, estos artistas demuestran que la música puede ir más allá de la tarima: también puede convertirse en apoyo para quienes necesitan volver a levantarse.