TikTok presenta en Panamá una guía para padres con controles de seguridad para adolescentes

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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TikTok presentó esta semana en Panamá una guía dirigida a madres, padres y tutores para que conozcan las herramientas de seguridad y privacidad de la plataforma y puedan acompañar a los adolescentes en el entorno digital.

El lanzamiento convirtió a Panamá en el primero de Centroamérica en recibir este recurso, desarrollado en alianza con el Centro Internacional para Niños Desaparecidos y Explotados (ICMEC) y la comunidad Súper Mamás.

La guía −disponible gratuitamente para descarga− explica cómo configurar las cuentas, gestionar los controles parentales, identificar contenidos permitidos, restringidos o prohibidos y utilizar las opciones para bloquear o denunciar publicaciones y usuarios. También incluye información sobre la sincronización familiar, la desactivación de cuentas y el uso de TikTok con fines educativos.

Panamá ha sido el primer país de Centroamérica donde TikTok presenta su Guía Parental. Foto/Cortesía

La plataforma establece los 13 años como edad mínima para abrir una cuenta y señala que bloqueará los perfiles que identifique como pertenecientes a menores de esa edad. Para los adolescentes de entre 13 y 17 años, TikTok aplica restricciones y configuraciones diferenciadas según el grupo de edad. En total, sus cuentas cuentan con más de 50 funciones y ajustes de protección, seguridad y privacidad activados automáticamente.

El Centro Internacional para Niños Desaparecidos y Explotados (ICMEC) es una organización no gubernamental internacional dedicada a proteger a los niños contra la sustracción, el abuso y la explotación sexual.

Qué pueden controlar los padres

Entre las medidas disponibles, las cuentas de adolescentes de 13 a 15 años se configuran como privadas. Estos usuarios no pueden recibir mensajes directos ni utilizar las funciones de Dúo, Pegar (Stitch) o descargar videos. Los mensajes directos se habilitan a partir de los 16 años, mientras que las transmisiones en vivo y el envío de regalos virtuales están restringidos para todos los menores de 18.

La herramienta Sincronización Familiar permite vincular la cuenta de un adulto con la del adolescente para gestionar a distancia determinados ajustes de privacidad, contenido y bienestar. Los padres pueden establecer límites de tiempo en pantalla, programar momentos de desconexión, silenciar notificaciones y consultar información sobre los seguidores y las cuentas que sigue el menor.

Para los usuarios de 13 a 17 años, el límite diario de tiempo en pantalla está establecido de forma predeterminada en 60 minutos. Las notificaciones también tienen restricciones nocturnas: se desactivan automáticamente desde las 9:00 p.m. para adolescentes de 13 a 15 años y desde las 10:00 p.m. para los de 16 y 17 años. Además, la función Meditación Nocturna se activa entre las 9:00 p.m. y las 6:00 a.m., con contenidos que buscan promover la relajación y el descanso.

En la actividad, Anny Magaña, gerente de Políticas Públicas de TikTok para Centroamérica, explicó que la plataforma también dispone de normas comunitarias, herramientas de denuncia y reportes de transparencia sobre las cuentas y los contenidos que retira. En Panamá, añadió, las búsquedas relacionadas con determinadas crisis de salud mental pueden dirigir a los usuarios a la línea de atención 147 del Ministerio de Desarrollo Social. Esta línea es un servicio telefónico gratuito y confidencial de apoyo emocional y salud mental en Panamá; opera las 24 horas del día, los siete días de la semana.

Anny Magaña, gerente de Políticas Públicas de TikTok para Centroamérica. LP Getzalette Reyes

La protección también requiere educación digital

Para Pilar Ramírez, vicepresidenta de Construcción de Capacidades Nacionales de ICMEC, la protección de niños y adolescentes en internet no consiste en alejarlos de la tecnología, sino en prepararlos para utilizarla de forma responsable.

“Tenemos que educarnos los padres sobre los riesgos que hay en internet. No debemos hacer en internet lo que no hacemos en la vida real, eso es importante, pero sobre todo educarnos y educar a los niños”, señaló.

Ramírez también destacó la importancia de capacitar a fiscales, jueces y policías en el manejo de evidencia digital, en un contexto en el que la inteligencia artificial plantea nuevos desafíos para identificar a las víctimas y a los responsables de delitos en línea.

Datos clave para poner en práctica la guía:

1 Configura la privacidad de la cuenta 2 Decide quién puede seguir la cuenta 3 Elige el contenido que aparece en la cuenta 4 Controla la sección de comentarios 5 Denuncia cualquier conducta que viole las "Normas de la Comunidad" 6 Activa la sincronización familiar 7 Administra el tiempo frente a la pantalla

La guía invita a las familias a conocer la plataforma, conversar con los adolescentes sobre sus experiencias digitales y establecer acuerdos sobre el uso de celulares y redes sociales, añadió.

TikTok sostiene que estas medidas, junto con los controles disponibles, pueden contribuir a una experiencia más segura, aunque la supervisión y la educación de los adultos siguen siendo parte esencial de la protección.

[Para obtener la Guía de TikTok para madres, padres y tutores puede acceder a este enlace]