NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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La tercera edición del Premio Enrique García al Liderazgo, que concede CAF, el banco de desarrollo de América Latina y el Caribe, ha reconocido el trabajo de María Ignacia Urzúa Reyes, por una iniciativa que se llama Té con libros, ideado para mejorar la comprensión lectora de los jóvenes en América Latina y el Caribe.

La autora chilena recomienda libros en redes sociales desde hace seis años para animar a otras personas al hábito de la lectura y, como ella misma asegura en sus perfiles digitales, está convencida de leer “no es un hobby reservado para unos pocos”, sino que todos pueden despertar un interés por la lectura.

En el acto de entrega, celebrado en el Real Jardín Botánico de Madrid, Urzúa Reyes ha dicho en su discurso que las redes sociales “pueden ser muchas cosas”, y que si bien dedicamos mucho tiempo hablando de su lado negativo, también es una herramienta que nos permite “romper barreras y nos acercan a temas que de otra forma no nos hubieran llamado la atención”.

La secretaria general de CAF, Alejandra Claros, ha comentado que en esta edición el tema elegido fue ‘Cultura como motor de desarrollo sostenible’ y que recibieron 53 postulaciones de jóvenes de 25 países diferentes, lo que “deja claro que los jóvenes nos piden escucharles”.

El presidente ejecutivo de CAF, Sergio Díaz-Granados, ha destacado que la educación es un tema que les preocupa en el banco desde “hace muchos años, particularmente después de la pandemia”, ya que, según sus análisis, tras esa época observaron una pérdida de las capaces de lectura y escritura en los más jóvenes.

“Incrementar eso es tal vez uno de los mayores retos que tiene América Latina y el Caribe con la población joven. Y es lograr que mejore, no solamente la comprensión de la lectura, también en matemáticas es un gran desafío colectivo de toda la sociedad “, ha dicho en una entrevista con EFE.

En este sentido, ha manifestado que en América Latina y el Caribe existe “una comunidad muy vibrante de jóvenes, de emprendedores de todo tipo que están utilizando la tecnología para resolver desafíos o o dificultades que tienen las sociedades”.

Respecto al Premio Enrique García al Liderazgo, Díaz-Granados ha comentado que el objetivo es reconocer y apoyar a líderes que impulsen proyectos culturales liderados por jóvenes que utilicen la cultura, las artes, la creatividad y el patrimonio material e inmaterial como herramientas.

Enrique García fue presidente ejecutivo de CAF durante 25 años (1991-2017) y también fue ministro de Planeamiento y Coordinación de Bolivia y jefe del Gabinete Económico y Social, además de ocupar cargos en el Banco Mundial, el BID, y Fonplata.