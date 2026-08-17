Una boda en casa y en familia: así se casaron Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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Después de casi una década juntos, Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez se dieron el “sí, acepto” en una ceremonia que estuvo lejos de las grandes celebraciones que suelen rodear a una de las parejas más mediáticas del mundo.

Aunque la pareja contrajo matrimonio el pasado 11 de agosto en Cascais, Portugal, no fue hasta este fin de semana que la revista Vogue reveló los detalles de la ceremonia.

La fecha tampoco fue escogida al azar. Cristiano y Georgina se casaron el 11 de agosto, exactamente 10 años después del día en que se conocieron, cuando ella trabajaba como dependienta en una tienda Gucci de la calle Serrano, en Madrid. Ronaldo, entonces jugador del Real Madrid, entró al establecimiento acompañado de su hijo Cristiano Jr.

Pese a los rumores sobre una gran boda y una extensa lista de celebridades invitadas, la pareja optó por algo completamente diferente: casarse en la sala de su residencia de verano en Cascais.

Georgina explicó a Vogue que durante su infancia imaginaba una boda con castillos, carruajes, un vestido largo y una corona de diamantes. Sin embargo, con el paso de los años sus prioridades cambiaron y decidió que quería compartir ese momento únicamente con su pareja y sus hijos.

La elección de la sala de la casa también tuvo un significado especial. Se trata del espacio en el que la familia desayuna, almuerza, cena y comparte su vida cotidiana. Georgina quería que, con el paso de los años, sus hijos pudieran recordar que allí sus padres intercambiaron sus votos matrimoniales.

La pareja adelantó que esta ceremonia no descarta una celebración de mayores dimensiones en el futuro, cuando puedan reunir a familiares y amigos.

La moda también estuvo conectada con el origen de su relación. Cristiano y Georgina vistieron Gucci, la misma firma en cuya tienda madrileña se conocieron una década atrás.

Cristiano y Georgina quisieron que sus hijos fueran parte esencial de la ceremonia. La familia está integrada por Cristiano Jr., los mellizos Eva y Mateo, Alana y Bella.

Tras intercambiar sus votos en casa, la familia se trasladó al Santuario de Nuestra Señora de Fátima, donde recibieron una bendición y posteriormente participaron de una misa en un espacio reservado para ellos.

Georgina Rodríguez y Cristiano Ronaldo junto a sus hijos en la misa privada en el Santuario de Nuestra Señora de Fátima. Tomada de Vogue/Juergen Teller

La pareja tampoco tuvo una tradicional luna de miel. Al día siguiente debía viajar nuevamente a Riad, Arabia Saudita, debido a los compromisos futbolísticos de Cristiano.

Tras la ceremonia, Georgina contó a Vogue que la jornada había resultado tal como la había imaginado: íntima, marcada por el amor y con su familia como protagonista.