La Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Hollywood se puso moderna y por primera vez no transmitió por televisión las nominaciones al Oscar, correspondiente a las películas realizadas en 2016, si no que usó la internet como vehículo para ofrecer esta información cinematográfica tan esperada por los espectadores de casi todo el mundo.

Para olvidar la controversia de las ceremonias de 2015 y 2016, cuando se acusó a la Academia de Hollywood de racista, en especial en las categorías de actores y actrices, en esta ocasión en la transmisión a través de la red se hicieron presentes artistas hombres y mujeres, así como representantes de las comunidades afroamericanas (Jennifer Hudson y Terrence Howard, entre otras) y latinoamericanas (Guillermo del Toro y Emmanuel Lubezki, entre otras).

De paso, eso ayuda a que la industria cinematográfica se distancie de Donald Trump, nuevo presidente de Estados Unidos, quien en su campaña política ofreció declaraciones sexistas, machistas, racistas, populistas y hasta bordeando un nuevo fascismo.

Como era de esperarse, había producciones que iban a dominar las nominaciones, como el musical La La Land y los dramas Moonlight y Manchester by the Sea.

Se estimaba que La La Land obtendría un mínimo de 10 nominaciones. Tras el anuncio sabemos que lidera las nominaciones con 14. incluidas las categorías a mejor película, dirección y actuación. En segundo lugar quedó la película de ciencia ficción Arrival y el drama Moonlight, ambas con ocho. Es decir, en teoría, estos tres largometrajes se disputarán la mayor cantidad de estatuillas doradas.

De esta manera, las 14 nominaciones de La La Land la lleva a empatar el récord de Titanic y All About Eve.

El director de cinematografía mexicano Rodrigo Prieto fue nominado por su trabajo para Silence, y el dramaturgo y músico Lin-Manuel Miranda, de origen puertorriqueño, a mejor canción por How Far I'll Go de la cinta animada Moana.

La ceremonia de premiación se celebrará el 26 de febrero en el teatro Dolby de Hollywood.

Mejor película: Arrival, Fences, Hacksaw Ridge, Hell or High Water, Hidden Figures, La La Land, Lion, Manchester by the Sea y Moonlight.

Mejor director: Denis Villeneuve por Arrival; Mel Gibson por Hacksaw Ridge; Damien Chazelle por La La Land; Kenneth Lonergan por Manchester by the Sea; Barry Jenkins por Moonlight.

Mejor actor: Casey Affleck por Manchester by the Sea; Andrew Garfield por Hacksaw Ridge; Ryan Gosling por La La Land; Viggo Mortensen por Captain Fantastic y Denzel Washington por Fences.

Mejor actriz: Isabelle Huppert por Elle; Ruth Negga por Loving; Natalie Portman por Jackie; Emma Stone por La La Land y Meryl Streep por Florence Foster Jenkins.

Mejor actor de reparto: Mahershala Ali por Moonlight; Jeff Bridges por Hell or High Water; Lucas Hedges por Manchester by the Sea; Dev Patel por Lion y Michael Shannon por Nocturnal Animals.

Mejor actriz de reparto: Viola Davis por Fences; Naomie Harris por Moonlight; Nicole Kidman por Lion; Octavia Spencer por Hidden Figures y Michelle Williams por Manchester by the Sea.

Mejor película en habla no inglesa: Land of Mine (Dinamarca); A Man Called Ove (Suecia); The Salesman (Irán); Tanna (Australia) y Toni Erdmann (Alemania).

Mejor película animada: Kubo and the Two Strings; Moana; My Life as a Zucchini; The Red Turtle y Zootopia.

Guion original: Hell or High Water, La La Land, The Lobster, Manchester by the Sea y 20th Century Women.

Corto animado: Blind Vaysha, Borrowed Time, Pear Cider and Cigarettes, Pearl y Piper.

Diseño de producción: Arrival, Fantastic Beasts and Where to Find Them, Hail, Caesar!, La La Land y Passengers.

Cinematografía: Arrival, Bradford Young; La La Land, Linus Sandgren; Lion, Greig Fraser; Moonlight, James Laxton y Silence, Rodrigo Prieto.

Mezcla de sonido: Arrival, Hacksaw Ridge, La La Land, Rogue One y 13 Hours.

Edición de sonido: Arrival, Deepwater Horizon, Hacksaw Ridge, La La Land y Sully.

Música original: Jackie, Mica Levi; La La Land, Justin Hurwitz; Lion, Dustin O'Halloran y Hauschka; Moonlight, Nicholas Britell y Passengers, Thomas Newman.

Canción original: Audition (The Fools Who Dream); La La Land (música de Justin Hurwitz; letra de Benj Pasek y Justin Paul); Can't Stop The Feeling, Trolls (música y letra de Justin Timberlake, Max Martin y Karl Johan Schuster); City Of Stars, La La Land (música de Justin Hurwitz; letra de Benj Pasek y Justin Paul); The Empty Chair, Jim: The James Foley Story (música y letra de J. Ralph y Sting) y How Far I'll Go, Moana (música y letra de Lin-Manuel Miranda).

Diseño de vestuario: Allied, Fantastic Beasts and Where to Find Them, Florence Foster Jenkins, Jackie y La La Land.

Documental (largometraje): Fire at Sea, I Am Not Your Negro, Life, Animated, OJ: Made in America y 13th.

Documental (cortometraje): Extremis, 4.1 Miles, Joe's Violin, Watani: My Homeland y The White Helmets.

Edición: Arrival, Hacksaw Ridge, Hell or High Water, La La Land y Moonlight.

Maquillaje y peinado: A Man Called Ove, Star Trek Beyond y Suicide Squad.

Cortometraje: Ennemis Intérieurs, Sélim Azzazi; La Femme et le TGV, Timo von Gunten y Giacun Caduff; Silent Nights, Aske Bang y Kim Magnusson; Sing, Kristof Deák y Anna Udvardy, y Timecode, Juanjo Giménez.

Efectos visuales: Rogue One: A Star Wars Story, The Jungle Book, Doctor Strange, Fantastic Beats and Where to Find Them, Arrival, The BFG, Kubo and the Two Strings y A Monster Calls.