Alonso Edward gana los 200 metros en Copa Continental de atletismo

El panameño Alonso Edward ganó este sábado 8 de septiembre los 200 metros planos con un crono de 20.19 y revalidó su título de la Copa Continental conseguido en Marruecos-2014.

"¡PANAMÁ LO LOGRAMOS! Campeón continental 2014 y ahora 2018, gracias a Dios. Siempre es un honor para mí salir en cada competencia y representar dignamente a toda América y a mi Panamá", dijo Edward en su cuenta de Instagram.

El corredor participa en la Copa Continental, competencia que se disputa en la República Checa.

It's another win for #TeamAmericas as @AlonsoEdward takes the 200m in 20.19

European champion Ramil Guliyev takes second in 20.28 with Alex Quinonez in third (20.36)

8 more points for Team Americas! pic.twitter.com/TB1eM9286B