Andrés Calamaro: 'Soy prisionero de mis propias canciones'

LOS ÁNGELES, Estados Unidos (EFE). -El cantante argentino Andrés Calamaro aseguró en una entrevista con Efe que está "cansado" de interpretar los mismos temas "desde hace 20 años" y que buscará iniciar su "propia revolución musical" una vez concluya su inminente gira por Estados Unidos.

Calamaro dijo tener la necesidad de olvidarse "de la voluntad del público durante unos meses", aunque antes llevará su repertorio de grandes éxitos a los escenarios estadounidenses en el que será el primer tour que realice en ese país en toda su carrera.

El que fuera líder de la banda de rock en español Los Rodríguez y autor de temas como "Flaca" presentará su música en vivo en Los ngeles, Las Vegas, Nueva York, Miami y Chicago en cinco conciertos que tendrán lugar entre el 30 de septiembre y el 11 de octubre y que denominó "Still Alive & Well".

"El tÍtulo es una confesión", dijo Calamaro, quien relató que tras su gira de 2010 tuvo un período de grabación "muy intenso" que le hizo pensar que no podrÍa reaparecer en 2011.

"Fue como el fin de semana perdido de John Lennon hasta que Los Tigres del Norte me llamaron para cantar con ellos en su MTV Unplugged", comentó el artista que tras esa colaboración con el grupo de música norteña regresó a los ensayos con su banda en España.

Calamaro consideró la posibilidad de tocar en Estados Unidos como "un honor" aunque reconoció que no le "entra en la cabeza" que a sus 50 años no haya actuado antes en ese país.

"Me hubiera gustado que fuera como algo natural y ahora es algo excepcional, prefiero creer que en vez de mi primera gira por EE.UU. es mi última gira, eso es otra cosa", explicó el artista.

El autor de discos como "Alta Suciedad", "Honestidad Brutal" o "El Salmón" atribuyó su ausencia de Estados Unidos a que "nunca hubo interés de nadie" en que hiciera una gira.

"Nunca vino nadie a decirme que habÍa vendido un solo disco allÍ", argumentó Calamaro, a quien no le obsesionaba la idea de hacer un tour en Estados Unidos.

"Soy más hedonista que estratega, lo más importante para mí es la sensación que tengamos en los conciertos, si el público nos transmite energía más allá de dónde sean, aunque todas las ciudades de la gira nos imponen mucho", indicó.En cuanto a su repertorio, el cantante mostró su hartazgo por tener que atender las expectativas de sus seguidores, que en muchos casos acuden a sus actuaciones a cantar sus letras más que a escuchar a la banda.

"Es inevitable tocar un resumen de mi carrera, soy prisionero de mis propias canciones", afirmó Calamaro, quien llegó a insinuar que dejarÍa de interpretar sus éxitos al término de su gira por Estados Unidos.

"Voy a dedicar un tiempo a reflexionar sobre la verdadera dinámica que debe que tener la obra y el público, olvidarme de la voluntad del público por unos meses para centrarme en la creatividad como si fuera la primera vez, estoy buscando mi propia revolución musical", manifestó Calamaro.

"Still Alive & Well" arrancará el 30 de septiembre en el Hollywood Palladium de Los ngeles, en California, y continuará el 1 de octubre en Las Vegas, el 6 en Nueva York, el 8 en Miami y bajará el telón el 11 de octubre en House of Blues de Chicago.

En 2010, Andrés Calamaro lanzó su disco "On the Rock" que fue seguido por una gira del mismo nombre que le llevó a recorrer América Latina y Europa.