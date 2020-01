Beach Boys anuncian gira por 50 años de carrera

NUEVA YORK, Estados Unidos. (AP).- Aunque está por empezar el invierno en el hemisferio norte, los fanáticos del rock clásico estadounidense pueden prepararse para un poco de sol y diversión en la playa: la banda Beach Boys se reúne y vuelve a los escenarios.



Los miembros fundadores de la banda —Brian Wilson, Mike Love y Al Jardine— anunciaron que se reunirán para festejar su 50 aniversario con un álbum y una gira de 50 conciertos alrededor del mundo.



"Este aniversario es especial para mí porque echo de menos a los chicos y será emocionante hacer un nuevo disco y volver al escenario con ellos", dijo Wilson en un comunicado.



El grupo incluye desde hace varias décadas a Bruce Johnston y David Marks. La banda, incorporada al Salón de la Fama del Rock and Roll, es la creadora del sonido californiano. En su origen los miembros eran Love, Jardine, Wilson y los dos hermanos de éste, Carl y Dennis Wilson, ambos fallecidos.



Con canciones como Good Vibrations, I Get Around y California Girls, el quinteto encarnó la fantasía de la vida playera en la costa del Pacífico.



Sus álbumes, sobre todo Pet Sounds, tuvieron gran influencia sobre los roqueros de su generación y las siguientes. Pero Wilson sufrió problemas mentales que provocaron su retiro de la banda, y hubo años de enemistad entre Love y Wilson, que son primos, así como varias demandas judiciales.



Con todo, lograron reunirse varias veces, incluso para su 40 aniversario hace una década. Love dijo en un comunicado el viernes que él y Wilson se habían reconciliado."La música ha sido el factor unificador y armonizador de nuestra familia desde la infancia", dijo.



"Ha sido una gran bendición que hemos podido compartir con el mundo". Y en alusión a uno de los éxitos de la banda añadió: "¿No sería bonito volver a hacerlo? ¡Absolutamente sí!"Jardine dijo que la banda tenía el plan de actuar en la ceremonia de los Grammy el 12 de febrero en Los Ángeles.



"Habrá una sorpresa en los Grammy", dijo a la revista Rolling Stone. "Haremos algo verdaderamente emocionante. Hay mucho interés, lo cual es grato. Será una operación muy grande". El primer concierto está previsto para el 27 de abril en el Jazz & Heritage Festival de Nueva Orleans.