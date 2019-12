Bebel Gilberto difunde su "sonido Bebel" en nuevo álbum

NUEVA YORK, Estados Unidos, (AP).- Se la relaciona con la bossa nova, pero Bebel Gilberto describe su música como simplemente "sonido Bebel". Su nuevo álbum deja claro qué significa eso: melodías sensuales y frescas, perfectas para escuchar en el auto o tomando el sol en la playa, asegura la cantante.

"Es música fácil de escuchar, sirve para tranquilizarse, para inspirarse... algunas canciones son buenas para bailar. Es una buena receta para una cita", explicó Gilberto, con sonrisa pícara, durante una entrevista con The Associated Press en un restaurante brasileño en Manhattan.

Su disco "Tudo" sale al mercado el próximo martes. Incluye 12 canciones en portugués, inglés y hasta algo de francés, y tiene toques de soul y de fusión de música electrónica con melodías brasileñas. Y es que la artista nacida en Nueva York se crió en Río de Janeiro rodeada de estrellas de la música. Hija de los reconocidos cantantes Joao Gilberto y Miúcha, y sobrina de Chico Buarquecomo, creció también ante la presencia de figuras como Caetano Veloso y Milton Nacimento, amigos de su familia.

Tras absorber la bossa nova y el pop rock estadounidense en su niñez y juventud, Gilberto saltó a la fama internacional en el 2000 con el álbum "Tanto tempo", al que siguieron "Bebel Gilberto" (2004), "Momento" (2007) y "All in one" (2009). "Puedo crear melodías fácilmente. Para la gente que entiende de música, creo que estas melodías son un perfil de quién soy yo", dijo la artista, quien relató que la inspiración le puede llegar en cualquier momento, como le pasó recientemente en Tulum, México, dando un largo paseo y al mismo tiempo, imaginando una canción. Gilberto, quien vive en Nueva York desde 1991, planea tocar este año en Europa y Brasil, antes de regresar a Estados Unidos en el otoño.

Su nuevo trabajo irradia optimismo hasta en el nombre del álbum, que además de traducirse como "todo" en español también significa "muy bueno" o "fantástico" en portugués. Gran parte del disco se grabó en Los Ángeles y considera que esa atmósfera de la costa oeste puede notarse en el álbum.

"Quería cantar sobre cada pequeño momento, emoción, idea, melodía que ha sido parte de mi vida durante el último año", dice la artista. "Amo a la vida y estoy viviendo más apasionadamente que nunca y quería compartir todo eso".

Gilberto cantó recientemente en el Brasil Summerfest que se celebra anualmente en Nueva York y que muestra lo último en ritmos brasileños con varios conciertos alrededor de la ciudad. Cuando piensa en el futuro, le gustaría cantar con la británica Sade y abrir una escuela de música.

De momento, sin embargo, no tiene prisa y disfruta expresando sus buenos momentos en cada disco.