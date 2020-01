Belinda feliz por nominaciones de 'Tadeo' en los premios Goya

MEXICO, México. (AP).- Belinda admite que es una soñadora igual que Sara, el personaje de la película animada española "Tadeo el explorador perdido" al que la cantante le prestó su voz.

En la cinta de Enrique Gato Sara tiene el sueño de encontrar una mítica ciudad perdida de los Incas, mientras que en la realidad la cantante anhela que el tema "Te voy a esperar", que grabó con el español Juan Magán, triunfe en los premios Goya para los que está nominado en la categoría de mejor canción original.

"Me siento feliz con la nominación a los Premios Goya. íAún no lo puedo creer! Desde el principio, esta película me ha traído muchas sorpresas. Sé que la tenemos difícil, pero creo mucho en la canción y en todo lo que esta tiene que dar", dijo Belinda el martes, en una conferencia de prensa realizada en la capital mexicana.

La también actriz contó que originalmente su participación se limitó a grabar la canción con Magán, pero debido al éxito del que el tema goza en España, Gato y la distribuidora Paramount Pictures la eligieron para que hiciera la voz de Sara en la versión para Latinoamérica, que se estrenará en México el viernes.

"El proyecto me enamoró desde el principio. No sólo grabar el tema principal, también darle vida a Sara... Ojalá haya suerte y nos vaya bien con la canción ", subrayó la cantante de 23 años.

Además de la mención por "Te voy a esperar" como mejor canción original, "Tadeo el explorador perdido" se medirá en otras cuatro categorías en la 27a edición de los Goya: mejor película de animación, mejor dirección novel, mejor guion adaptado y mejor música original.

Los Premios Goya se celebrarán el 17 de febrero en Madrid.