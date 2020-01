Bob Dylan desatará su ‘Tempestad’ el 11 de septiembre

LOS ÁNGELES, Estados Unidos. (EFE).- Tempest, el disco número 35 en la carrera de Bob Dylan, saldrá a la venta el próximo 11 de septiembre con diez nuevas canciones firmadas por el cantautor más célebre de EU, ha informado hoy martes, 17 de julio, su discográfica.



El lanzamiento de este álbum de estudio se producirá el año en que se celebra el 50 aniversario de la publicación de su debut discográfico, Bob Dylan -el 19 de marzo de 1962-, y llegará tras el lanzamiento de un reciente disco doble, Chimes of Freedom, que recogía las versiones que artistas tan célebres como Adele, Sting o Elvis Costello han hecho de sus canciones.



A sus 70 años, la creatividad de Robert Zimmerman sigue incombustible y, además de la composición, ha vuelto a hacerse cargo de la producción como Jack Frost, seudónimo que ya empleara en Under the Red Sky (1990) y repetiría en sus últimos discos: Time Out of Mind (1997), Love and Theft (2001), Modern Times (2006), Together Through Life (2009) y el previo Christmas in the Heart (2009).



Aunque Sony Music no ha dado más detalles sobre el nuevo trabajo, se sabe que el artista ha utilizado instrumentación mexicana en el mismo, de acuerdo con unas declaraciones recientes de uno de sus colaboradores, el músico hispano David Hidalgo, de la banda Los Lobos.



Además de ser miembro del Salón de la Fama del Rock and Roll, varios premios avalan su sólida y extensa carrera, entre ellos, numerosos Grammy, un óscar de la Academia de cine de Hollywood, el Premio de Música Polar (considerado el "nobel de la música") y el PrÍncipe de Asturias de las Artes, que recibió en 2007.