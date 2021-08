CNA acompañará el lunes a Peñalba Ordóñez para que tome posesión del cargo

El Colegio Nacional de Abogados (CNA) anunció que este lunes 16 de marzo acompañará a la fiscal electoral suplente Ceila Peñalba Ordóñez para que tome posesión de su puesto. El gremio de abogados pretende acompañar a Peñalba Ordóñez a la sede de la Fiscalía Electoral, en Calle 44 Bella Vista, al mediodía. Esto, a pesar de que el puesto es ocupado por Félix González, nombrado por el fiscal electoral Eduardo Peñaloza antes de irse de vacaciones. Peñalba Ordóñez se reunió este viernes con miembros del CNA para tratar su situación. “La fiscal electoral suplente, Ceila Peñalba Ordóñez, tomará posesión de su cargo el lunes, 16 de marzo”, remarcó José Alberto Álvarez, presidente del CNA. en la reunión. Peñalba fue designada por el presidente Juan Carlos Varela y ratificada por la Asamblea Nacional en febrero pasado, pero no ha podido ejercer el cargo. “Peñalba Ordóñez no ha podido ejercer sus funciones tal como lo establece la ley, toda vez que el fiscal nombrado por Peñaloza, José Félix González, está usurpando sus funciones”, aseveró Álvarez. Según expertos, Peñaloza violó la norma al designar él mismo a un suplente, facultad que solo le corresponde al Presidente de la República, con la ratificación posterior de la Asamblea Nacional. Álvarez advirtió que de resistirse sacarán a González con ayuda de agentes de la Policía Nacional. Añadió que el CNA se mantiene estudiando todas las acciones legales que se tomarían contra González si no abandona el puesto el próximo lunes. Peñaloza es investigado por el Ministerio Público (Mp) tras denuncias del CNA y de Carlos Rubio, actual subdirector del Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos, quienes lo acusan de faltar a sus obligaciones legales en el cargo de fiscal electoral. Si el MP decide que Peñaloza debe separarse de su cargo, Peñalba quedaría al frente de la entidad.