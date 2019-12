Cine local tiene incentivo

En cada categoría, el Ministerio de Comercio e Industrias (Mici) seleccionó figuras del medio cinematográfico “de primera línea, de productores, escritores y directores que ya llevan más de dos películas en su portafolio y más de 10 años de experiencia en la industria”, asegura Ricardo Correa, director general de Cine del Mici.

En la categoría “Apoyo a largometraje”, siendo el jurado internacional el productor Juan Gordón, la guionista y realizadora Camila Loboguerrero y Sandro Fiorin, se escogió por puntaje a Soñar con la ciudad, de Mariel García Spooner; El Saco, de Martín Contreras y Luna de queso, de José Canto.

El rodaje de Soñar con la ciudad, película inspirada en el libro que lleva el mismo título de Ramón Fonseca Mora, iniciará entre marzo y abril de 2015.

“Es la vida de una familia campesina, pero que desvela una historia de conflictos y retos. Será una pincelada cinematográfica para conocer lo que nunca se ha visto en el cine: el interior de Panamá y la migración de muchos interioranos a la capital”, afirma su productora, Mariel García Spooner.

“Llevamos aproximadamente un año y medio trabajando en la historia y el desarrollo del proyecto”, agrega García Spooner.

El guion fue escrito por Enmanuel Chávez, y junto a sus productores, García Spooner y Miguel González, se adaptó la historia “para que tenga fuerza dramática y que pueda interesar al público”, dice.

Luna de queso, una coproducción de Panamá y Venezuela, “es una historia de fantasía y aventuras, cuya principal búsqueda está en poder establecer un diálogo entre la necesidad de la tecnología en la vida infantil versus la necesidad de experimentar la vida fuera de la tecnología”, explica José Canto, su director.

El guion fue escrito por Joanezka Grösll Melán, basado en una historia de la escritora panameña Grace Mariola Laniado.

La película estará finalizada en agosto de 2015.

En la categoría “Apoyo a documental”, el productor Pablo Iraola y la productora y documentalista Lisandra Rivera eligieron Buscando al padre Gallego, de Joaquín Horna; Guararé, de Isabella Gálvez y Buscando al indio conejo, de Annie Canavaggio.

Buscando al padre Gallego “es la historia del sacerdote colombiano que cambió las vidas de miles de campesinos en Santa Fe de Veraguas, entre 1966 y 1971 y la historia de la lucha de esos campesinos durante casi 43 años”, relata Horna.

El documental busca mostrar el legado de Gallego, detenido el 9 de junio de 1971 por tres miembros de la Guardia Nacional de Panamá, y que nunca apareció.

Hasta ahora, Horna y su equipo han completado parte de la investigación, recopilando fotos, películas y entrevistas.

Inspirada en los preparativos, evento per se y after party del Festival Nacional de la Mejorana, Isabella Gálvez desarrolló Guararé, una investigación donde el cineasta Enrique Pérez Him explora las raíces que aún lo conectan y desconectan de este pequeño pueblo del interior de Panamá.

“El proyecto lleva dos años en investigación y desarrollo. Participó en el Cinergia Lab. y fue ganador del premio a desarrollo de proyectos cinematográficos del Programa Ibermedia”, afirma Gálvez.

Se dice que los indios conejo, figuras bajo la lupa de Annie Canavaggio, desaparecieron con la llegada de los españoles. Se cree que esto se debió a un desastre ecológico. Hoy, los descendientes de los indios conejo son los últimos cuatro mil nasos que existen en el planeta.

En este documental, Canavaggio se propone encontrar al último indio conejo existente en la montañas de Bocas del Toro.

La realizadora empezó a escribir Buscando al indio conejo “cuando los nasos fueron desalojados de las tierras de Bocas del Toro por el gobierno de Martín Torrijos. Paralelamente en ese momento también había conflictos con proyectos hidroeléctricos en la región. La situación era muy tensa y se empezó a hablar que habían visto al indio conejo rondando en las noches en las áreas en conflicto. Quise investigar más sobre la supuesta leyenda. Como resultado obtuve respuestas positivas por parte de científicos sobre su existencia en el istmo”, afirma sobre esta coproducción entre Panamá y Costa Rica

En la categoría “Apoyo a desarrollo de proyecto”, se escogió a Waga, de Luis Franco; Sucedió en enero, de Luis Romero; El encargo, de Matías Slupski; Uno menos 1, de Irina Caballero y Querido trópico, de Ana Endara.

En El encargo, Matías Slupski se encarga de narrar la historia de Randalph Runnels, un personaje histórico real que llega al poblado de Panamá a mediados del siglo XIX proveniente de Texas para limpiar las rutas del Camino de Cruces plagadas de bandidos.

Por su parte, Irina Caballero, en Uno menos 1, cuenta la historia de un hombre que regresa a vivir a Panamá después de más de 10 años, desarrollando una relación extraña con seres invasores que lo lleva a explorarse a sí mismo hasta el límite.

En enero de este año, Ana Endara inició la escritura de Querido trópico, una historia que cuenta “cómo, entre todas las posibilidades que existen en el mundo, dos personas llegan a conocerse y enamorarse y cómo son separadas por presiones sociales y homofóbicas”, explica la creadora de Reinas, quien actualmente se encuentra en fase de escribir el primer borrador del guion.

Por último, en la categoría de “Apoyo a posproducción”, solo se recibieron dos propuestas participantes aprobadas para su apoyo: El último soldado, de Luis Romero, y Acapulco Sunset, de Lino Von Saenger, drama policial que cuenta con la producción asociada del director Abner Benaim.

“Para cualquier realizador recibir un apoyo monetario es importante, es un paso más para realizar un sueño, sobre todo cuando viene del país. Este fondo, que es tan necesario para ayudar a la creación de una base sólida”, concluye Ricardo Correa.