Coldplay, primer número uno británico en sencillos de 2012

LONDRES, Reino Unido.(Reuters).-El grupo de rock alternativo Coldplay se situó este domingo al frente de la lista de sencillos británica, consiguiendo el primer número uno del 2012 con su canción Paradise, nominada a los Grammy, dijo la compañía oficial de las listas de Reino Unido.



Coldplay desplazó al número uno de Navidad, Wherever You Are de Military Wives, que cayó a la cuarta posición. Olly Murs subió al segundo lugar con Dance With Me Tonight.



El álbum + del cantautor británico Ed Sheeran consiguió el primer puesto en la lista de discos. El cantante pop estadounidense Bruno Mars alcanzó la segunda posición con Doo-Wops & Hooligans.