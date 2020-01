Comienza selección de jurado en caso de Jennifer Hudson

CHICAGO, Estados Unidos. (AP) — Los posibles jurados vieron por primera vez en vivo al hombre acusado por los homicidios cometidos en 2008 de la madre de la cantante y actriz Jennifer Hudson, su hermano y un sobrino de 7 años antes de que comiencen los testimonios este mes.



Cuando el juez Charles Burns presentó al acusado, William Balfour se puso de pie, tiró nerviosamente de su corbata y volteó a ver a unos 150 posibles jurados. "Buenas tardes a todos", dijo con firmeza. El saludo se dio en la corte de Chicaco justo antes de que el juez leyera la lista de unos 300 nombres de posibles testigos, que incluyen a la propia Jennifer Hudson.



Los fiscales afirman que Balfour, el esposo de quien se había separado la hermana de Houston, le disparó a los familiares de la actriz ganadora del Oscar en un ataque de celos, pues Julia Hudson estaba saliendo con otro hombre. El acusado de 30 años se presentó en la corte vestido con camisa blanca, corbata amarilla y zapatos negros lustrados.



Su cabello, rizado y despeinado en otras presentaciones en la corte, fue cortado recientemente, por órdenes del juez. El grupo de posibles jurados respondió cuestionarios que ayudarán a determinar si estarán entre los 12 jurados y seis suplentes que participarán el juicio de Balfour.



Algunos de aquellos reunidos en las bancas de la corte se sorprendieron cuando el juez leyó el nombre del caso y la acusación, pues en algunos casos era quizá la primera vez que participan en un juicio famoso relacionado a una celebridad. Cuando el juez preguntó si alguien estaba muy informado sobre alguno de los testigos que leyó, cerca de 10 personas levantaron la mano.



Jennifer Hudson, de 30 años, ganó el Oscar a la mejor actriz de reparto en 2007 por su papel en Dreamgirls y un Grammy al mejor álbum de R&B el mismo año de los asesinatos. No asistió a la selección de jurados el jueves, aunque se espera que asista una vez que se presenten los testimonios.



El juez Burns habló detalladamente sobre la seriedad de los deberes de los jurados y enfatizó varias veces que no deben permitir que algo de lo que hayan escuchado sobre los homicidios afecte su juicio.



"Los casos en nuestro país no se juzgan en las esquinas, o en la cena o en los medios de comunicación", dijo el juez. "Se juzgan en la corte".Los posibles jurados deberán evitar leer, escuchar o ver las noticias y no pueden navegar en internet, dijo el juez con severidad. "Ni Twitter, ni Facebook, ni LinkedIn", agregó.



Burns también prohibió que los reporteros escriban en Twitter o publiquen mensajes en Facebook dentro de la corte. Dijo que no quiere que escriban constantemente en sus celulares, pues distraen a los jurados y a otros participantes en la corte.



Además, los nombres de los integrantes del jurado se mantendrán en secreto hasta que se de un veredicto para evitar que los reporteros se pongan en contacto con ellos. Jennifer Hudson dijo supuestamente a los investigadores que hablaba con su madre en el barrio de Englewood en Chicago todos los días y se dio cuenta que algo estaba mal cuando no supo de ella la mañana del 24 de octubre de 2008.



Varias horas después, la madre de Hudson, Darnell Donerson, de 57 años, y su hermano Jason Hudson, de 29, aparecieron muertos en la casa de la familia. El cadáver del sobrino de la actriz, Julian King, apareció días adelante en un vehículo, a varios kilómetros del lugar.