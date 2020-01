Continuación de 'Capitán América' saldrá en 2014

LOS ANGELES, España. (AP).- El Capitán América volverá en solitario a la gran pantalla.Walt Disney Studios anunció el jueves que la continuación a la historia del superhéroe estrenada el año pasado, Capitán América: El primer vengador ("Captain America: The First Avenger") llegará a los cines el 4 de abril de 2014.



La primera película fue protagonizada por Chris Evans, como el patriótico defensor de la justicia en su traje rojo, blanco y azul. Capitán America recaudó 368 millones a nivel mundial.



Evans también retomó su papel como Capitán America en The Avengers ("Los vengadores"), una aventura con Robert Downey Jr., Scarlett Johansson, Samuel L. Jackson, Mark Ruffalo, Chris Hemsworth y Jeremy Renner como el equipo de superhéroes de Marvel Comics.The Avengers se estrena el 4 de mayo.