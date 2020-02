Cyndi Lauper solo quiere divertirse en Broadway

NUEVA YORK, Estados Unidos. (AP).– Escribir su primera obra musical fue como viajar en el tiempo para Cyndi Lauper.

Mientras la cantante y compositora ganadora del Grammy comenzaba a trabajar en la exuberante Kinky Boots, pudo transportarse a sus días de infancia, en los que oía grabaciones de musicales sin parar en un reproductor.

Tenía los discos de There's No Business Like Show Business y My Fair Lady. Y también el de South Pacific, por supuesto.

Recuerda a su abuela bajar a apagarle The King and I tras escucharlo demasiadas veces.

“Mi madre dijo que era una niña un poco rara”, dijo Lauper, de 59 años.

“Pasaba mucho tiempo sola pero no me sentía sola. Cuando cantaba con esos discos me convertía en Julie Andrews y allí estaba Rex Harrison sentado en la cama de mi madre. Era Mitzi Gaynor. Era Ezio Pinza. Creo que también tenía a Mary Martin. Y yo era todas ellas. Lo hacía súper bien hasta que se ponían a cantar duetos”, dijo.

Sentada entre bambalinas en el Teatro Al Hirschfeld, esperando para ver otra presentación preliminar de su estreno como letrista y compositora de Broadway con 15 canciones, Lauper se muestra tanto nerviosa como humilde. La pequeña niña que oía compulsivamente música teatral ahora presenta la suya propia. “Es lo más cercano a tener 5 años”, dice.

Kinky Boots, que se estrena el 4 de abril, se basa en una película británica de 2005 sobre una fábrica de zapatos al borde de la quiebra que se comienza a hacer calzados fetichistas para transformistas.