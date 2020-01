Depp entrega premio a Christopher Lee en Londres

LONDRES, Inglaterra (AP) —Johnny Depp hizo una aparición sorpresiva en el Festival de Cine de Londres para entregar un reconocimiento por su gran trayectoria al astro del horror Christopher Lee.

El actor y productor estadounidense describió al británico Lee, de 91 años, como "un tesoro nacional" y "un artista auténtico" al entregarle en la mano el galardón Fellowship (Hermandad) del Instituto Cinematográfico Británico.

Depp dijo que había sido "un sueño de niño hecho realidad" trabajar con Lee. Ambos actores participaron juntos en las cintas "Sleepy Hollow", "Dark Shadows" y "Charlie and the Chocolate Factory" dirigidas por el estadounidense Tim Burton.

Lee correspondió al cumplido y se refirió a Depp como uno de los pocos actores jóvenes "que verdaderamente es una estrella".

Entre las 250 películas en las que participó Lee está la serie de Drácula producidas por Hammer Films, además de "The Man With The Golden Gun", donde interpretó al villano Scaramanga antagonista de James Bond, "Jinnah", donde interpretó al fundador de Pakistán y "The Lord of the Rings", donde hizo el papel de Saruman.

Durante la ceremonia en la Casa de Banquetes de Londres, se entregó el premio a la mejor fotografía al director polaco Pawel Pawlikowski por "Ida", historia de una monja novicia en la década de 1960 en Polonia.

El premio al primer largometraje fue para "Ilo Ilo", el drama de una familia en Singapur de Anthony Chen, en tanto que el guionista Jonathan Asser fue nombrado el mejor novato británico por su drama carcelario "Starred Up".

El trofeo al documental fue para "My Fathers, My Mother and Me", un retrato personal de la comuna más grande de Europa, dirigido por Paul-Julien Robert.

El 57mo Festival de Cine de Londres incluyó 235 documentales, incluido el drama de secuestro "Captain Phillips", de Paul Greengrass; la odisea espacial "Gravity", del mexicano Alfonso Cuarón; el drama de música folk "Inside Llewyn Davis" de Ethan Coen y el impactante "12 Years A Slave", de Steve McQueen.