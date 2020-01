Dinamismo laboral en internet

Internet y, particularmente, las redes sociales constituyen un mercado en constante cambio que puede ser aprovechado por nuevos talentos para desarrollarse profesionalmente y como emprendedores, más aún si se toma en cuenta que las empresas han visto el potencial de la red y están apostando por digitalizar sus procesos de comunicación.

Esta tendencia ha contribuido al surgimiento de nuevas oportunidades laborales que abarcan no solo la tecnología y el área de la comunicación, sino también las de atención al cliente, mercadeo y diseño gráfico.

Así, hoy día se habla del community manager, el “editor de contenidos”, el “bloguero estratégico” y los “especialistas de mercadeo en buscadores de internet y en optimización de búsquedas”, cuyas funciones respectivas son la promoción y el posicionamiento en buscadores de internet.

También hay “diseñadores interactivos” que, según la firma de consultoría laboral Manpower (especialista en reclutamiento, selección, contratación y evaluación de personal), deben “generar estrategias de comunicación utilizando recursos como programación, animación y efectos especiales”.

“El diseñador gráfico orientado a redes sociales debe generar contenidos en función a una experiencia de navegación amigable; la gente ha aprendido de esto con la práctica”, describe Josueth Acevedo, socio fundador de Social Media Panamá, empresa dedicada al posicionamiento de marcas en el ámbito digital, el desarrollo de páginas web y de aplicaciones para Facebook y celulares.

Otros cargos complementarios, detalla Manpower, son el de coolhunters y los “analistas de social media”, que recolectan información sobre temas de moda y tendencias, analizan las tendencias del mercado y proponen mejoras para la estrategia de la empresa. Y, para identificar y gestionar al mejor talento en este ámbito fuera de la empresa, está el “gerente de freelancers”.

Ahora, al ser este un fenómeno reciente, la definición y funciones de estos puestos aún se están redactando, plantea Manpower.

En Panamá hay personas dedicándose a algunas de estas tareas, pero generalmente se suelen considerar como “desarrolladores web” o simplemente, community managers. No se acostumbra a darles un cargo con un nombre tan específico como ocurre en Estados Unidos, expresa la ingeniera Karla Arosemena, docente de la Universidad Tecnológica de Panamá y especialista en desarrollo web e interacción hombre-computador.

EL ´COMMUNITY MANAGER´

Josueth Acevedo considera que localmente hay un poco de distorsión sobre las funciones que desempeña el community manager, y se tiende a pensar que es alguien que solo maneja perfiles en Facebook, Twitter y cuelga videos en Youtube, cuando también debe saber gestionar marcas.

“El community manager tiene la responsabilidad de informar al público sobre los productos o servicios de una marca o empresa y, además, tiene la posibilidad de mover la información que obtiene en internet dentro de la empresa. Es decir, debe buscar información en internet, procesarla y entregar un análisis que pueda ser útil para los tomadores de decisiones”, explica Acevedo.

Manpower destaca entre las funciones del community manager el monitorear redes sociales en busca de conversaciones, foros u opiniones de interés para la empresa, la búsqueda de líderes de opinión digitales y la integración de las redes de trabajo presenciales en la organización.

Saber expresarse correctamente, tener buena redacción y ortografía, conocer del medio y el contexto de la empresa, actuar con buen juicio, responsabilidad y sentido común son otras características ideales de este administrador, que a veces no tiene tiempo para investigar en internet todo lo que se dice de una marca o sector específico y se apoya en el “investigador de mercado en internet”.

Otras veces, el community manager trabaja en conjunto con un editor de contenidos, quien tiene más experiencia, conoce el negocio y se encarga de la redacción, cuidando siempre la imagen de la empresa.

La seguridad de la compañía es un aspecto a considerar al contratar a alguien para estas posiciones. “Cuando se trata de un negocio, no puedes darle el puesto y las contraseñas a cualquiera”, destaca Acevedo. Debe ser una persona de confianza y que sea bien remunerada según su labor, que en algunos casos, se puede equiparar a la de un agente de servicio al cliente que atiende personalmente.

OPORTUNIDADES

En Panamá hay empresas buscando asesores en redes sociales e, incluso, tercerizando estos servicios, lo que demuestra que sí hay interés por estos medios, comenta la ingeniera Arosemena.

“Sería excelente que los jóvenes aprovecharan su conocimiento técnico, y si tienen facilidad de comunicación y saben de mercadeo, sería un emprendimiento muy interesante. Incluso, se pueden agrupar jóvenes comunicadores con otros del área de tecnología”.

Acevedo, cuya empresa surgió como un emprendimiento en el acelerador de empresas de la Ciudad del Saber, recomienda a quienes les interesa esta corriente asistir a charlas y seminarios, invertir muchas horas en internet y escuchar a expertos no solo en redes sociales, sino también de marketing.

No obstante, considera que el trabajo de community manager no es adecuado para chicos muy jóvenes, a menos que sean muy responsables, tengan tiempo en la empresa, conozcan el negocio y su contexto para no quedar mal con un cliente o empresa, lo que les podría cerrar puertas.

MANEJO DE CRISIS

Las empresas que se han atrevido a invertir en este sector han visto resultados en su imagen, recordación, consideración de compra y ventas, asegura Acevedo.

“Tener a una masa de personas que estén hablando de ti te da frescura e innovación; el público usa las redes sociales como un desahogo y sus expresiones y quejas pueden llevar a las compañías a mejorar, reinventarse y posicionarse. Las empresas que invierten en redes sociales están apostando a futuro”.

Sin embargo, agrega, con el auge de la movilidad y las redes sociales, el cliente de hoy está interconectado siempre y tiene “la sartén por el mango”. En ese sentido, el mayor riesgo para las empresas al estar en internet es estar expuestas a comentarios buenos y malos.

Él recomienda prever escenarios de crisis y tener una estrategia para saber qué hacer en esa situación, siguiendo la línea de quienes se dedican a la atención al cliente.

“Lo más recomendable es nunca dar la espalda al cliente, sino sacar la conversación del entorno y llevarla a un ámbito más privado”, opina Arosemena.

Según Manpower, no se sabe cómo evolucionarán las cosas en este ámbito, aunque la firma estima que habrá que voltear hacia la “nube digital” para permanecer activos en el mundo laboral.