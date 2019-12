Enrique Iglesias: 'He tenido mucha suerte, pero también sé lo que es perder'

NUEVA YORK, Estados Unidos. (EFE).- Vuelve Enrique Iglesias y lo hace a lo grande, con un álbum lleno de colaboraciones, desde Kylie Minogue a su viejo amigo Pitbull, y con un concierto en el Madison Square Garden de Nueva York.

Pero, pese a todo, su nuevo sencillo se llama "El perdedor", porque él también sabe lo que es perder. "No hay vida perfecta. Yo me considero un chico muy afortunado, he tenido mucha suerte, pero especialmente en las relaciones amorosas, todos, absolutamente todos, sabemos lo que es ser un perdedor", asegura Enrique Iglesias en una entrevista con Efe.

"El perdedor", en la que canta con Marco Antonio Solís y que sirve de tema principal a la telenovela.

"Lo que la vida me robó", devuelve la parte más romántica de un cantante que empezó como ídolo adolescente en "Experiencia religiosa", que se convirtió en "latin lover" con "Bailamos" y que después ha reventado las pistas de baile con "I Like It" o la más picante "Tonight (Im Fucking You).

"En un concierto, me gusta poder dar al público una canción romántica, otra con la que poder perrear, otra que pueda cantar saltando como un loco, saltando... Me gusta poder ofrecer un espectáculo con todos estos estilos musicales", asegura.

El del 15 de febrero no será un concierto cualquiera. El Madison Square Garden de Nueva York abrirá sus puertas de nuevo para el cantante. "Es un escenario en el que, quieras o no, siempre te pones nervioso", dice.

"También me pasa en Madrid, porque siendo español te pones nervioso. Son lugares en los que sientes un poco más de cosquilleo y mariposas en el estómago. Y el público nota tu estado de ánimo. Igual que si un día no estás de buen humor se dan cuenta", asegura.