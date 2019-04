'Game of Thrones' y su episodio de despedida

Solo faltan cuatro episodios para que Game of Thrones termine, y A Knight of the Seven Kingdoms ha sido un mero recordatorio. Fue un episodio de reencuentros y despedidas, quizás la última oportunidad para muchos personajes de poder hacer las paces con amigos, viejos enemigos y consigo mismos.

También, aunque sutilmente, las piezas se volvieron a mover. Las posibilidades cambian, la ruleta por el trono vuelve a girar y ahora más que nunca pareciese que cualquiera se puede quedar con él.

Las cosas que hacemos por amor

“No voy a disculparme. Todo lo que hice lo hice por mi casa, por mi familia y lo haría de nuevo”, fue la válida defensa de Jaime Lannister al ser juzgado por la muerte del padre de Daenerys, el rey Aerys II Targaryen y el ataque a Ned Stark durante su estadía en King's Landing. Él, como lo hizo lady Olenna Tyrell antes de morir (7x03 The Queen's Justice) se mantuvo firme en su posición sobre “las cosas que se hacen por amor” y cómo la familia siempre es lo principal.

Aunque Jaime pudo haber argumentado cómo evitó que el también llamado Rey Loco quemara la ciudad, cómo no tomó el Trono de Hierro cuando pudo hacerlo, o incluso en su disputa con Ned, cómo evitó la confrontación cuando este fue herido a traición por un soldado Lannister. Algo que su propio padre Tywin Lannister le reprochó: “¿Por qué sigue vivo (Ned Stark)? Te preocupas demasiado por lo que los demás piensen de ti”. (1x07 - You win or you die).

Lo cierto es que Jaime es uno de los pocos personajes que parece no cambiar su postura según le convenga. Jon Snow lo dejó permanecer en Winterfell a causa de que “necesitamos a todos los hombres que tengamos”, sin embargo, corrió a Melisandre por la muerte de Shireen Baratheon, o Sam, que después de defender la postura de Jon Snow de unirse a los salvajes, aunque estos mataron a docenas de norteños y a los padres de Olly, no tomó muy bien que Daenerys matara a su padre y hermano.

Por otro lado, Bran, quien prefirió no revelar que fue Jaime el que lo lanzó por la torre, le hace una pequeña observación. “¿Cómo sabes que hay un después?”. ¿Le habrá pronosticado su muerte durante la Gran guerra?

'Grendrya'

La violencia, la venganza y la guerra a veces hacen que olvidemos pequeños detalles, como que Arya, más allá de convertirse en una asesina, ahora es una adolescente. Pero alejando su acercamiento íntimo con Gendry, está el contexto. Él le revela que es el hijo bastardo del rey Robert Baratheon, mismo que en el primer capítulo le propone a Ned Stark unir a las familias “Yo tengo un hijo (Joffrey). Tú tienes una hija (Sansa). Uniremos las casas”. ¿Serán Arya y Gendry finalmente la unión de las casas Baratheon y Stark? ¿Podría ser Gendry Baratheon quien finalmente se quede con el Trono de Hierro, junto con Arya a su lado? Aunque este último no sería un camino que la más joven de las Stark tomase.

'Tú siempre supiste lo que era y aún así la amabas'.

La reunión de los hermanos Lannister estuvo llena de verdades. Como que Jaime es el único amigo de Tyrion. (Varys está con él por estrategia, Bronn porque le pagaba, y Podrick era su escudero). Quizás en el actual Mano de la reina se pueda aplicar la filosofía de Schopenhauer sobre la soledad y la inteligencia.

Caballero de los Siete Reinos

Finalmente, lady Brienne de Tarth, o mejor dicho Sir Brienne de Tarth, obtiene el respeto y reconocimiento que merecía. Primero Jaime, que siempre se burló de ella, se pone a su servicio, como muestra, la reconoce como una igual, o incluso como superior. Luego, el mismo Jaime, utilizando la espada de Joffrey "Lamento de viuda", la convierte en Caballero de los Siete Reinos. Algo que, como explicaron, por tradición no se hacía. (Cabe resaltar que esta es quizás la primera vez que Brienne llora y sonríe de felicidad).

Incluso se puede recordar que Loras Tyrell encontró ofensivo que Renly Baratheon nombrara a Brienne como miembro de su Guardia Real. (Al ser Loras homosexual, otra vez nos encontramos con discursos de doble moral).

Nuevamente la serie apunta a la igualdad de género, como casualmente mencionó Daenerys en ese episodio sobre “personas que no aceptan el liderazgo de una mujer”.

La reina legítima

Aunque las asperezas entre Daenerys y Sansa parecía que se iban a resolver tras una amena plática, al traer Lady Stark el tema del Norte a la mesa, las cosas cambiaron. Daenerys no parece querer soltar parte de los Siete Reinos. Y sumado a esto, el hecho de que Jon finalmente le dijera la verdad sobre su origen, podría traer desconfianza a la madre de dragones. Una hermana quiere el Norte, el otro hermano parece querer el Trono de Hierro, no estaría de más pensar que quizás la palabra “conspiración” haya pasado por la mente de quien se creía la última de los Targaryen.

Pero, ¿realmente es Jon Snow o Aegon Targaryen el verdadero heredero al trono? Según las tradiciones sí, ya que hay preferencia por los varones. La última vez que una mujer intentó ascender al trono por sucesión, se produjo una guerra civil o la llamada Danza de dragones.

Queda esperar qué tipo de efectos tengan estas revelaciones en Daenerys, cuyo principal objetivo siempre ha sido el Trono de Hierro. Una obsesión que le ha traído la desgracia y muerte a otros personajes como Stannis Baratheon, Lord Petyr Baelish o Margaery Tyrell. Algo así como el anillo único de El señor de los anillos, que consumía a su portador y que al final terminó también corrompiendo el corazón de Frodo.

Un último adiós

La escena en que Ser Davos Seaworth está repartiendo comida y llega una niña con la mitad del rostro herido, no puede pasar desapercibida como una alusión a Shireen Baratheon, y de cierta forma la oportunidad del Caballero de las Cebollas de decirle adiós a la niña que le enseñó a leer y que quería como si fuese su propia hija.

El objetivo del Night King

Finalmente, parecen haberse desvelado las intenciones del Night King: Matar a Bran Stark. La memoria y el olvido son contrapartes que tomaron relevancia en esa conversación grupal, en una serie que siempre ha mantenido su pasado, presente.

Aunque es difícil creer que Bran sea el verdadero objetivo de los White Walkers. El Night King tiene a su disposición un ejército de muertos que incluyen en sus filas cuervos, osos y caballos. ¿Qué tan difícil hubiera sido para él atrapar a un niño lisiado que era arrastrado por su amiga?

Además, tras la imagen final, en que una hilera de White Walkers se presenta frente a Winterfell, da la impresión de que, a diferencia de los salvajes, el Night King sí tiene disciplina militar, como le mencionó Jon Snow a Ygriette: “Seis veces un rey más allá del muro intentó atacar los Siete Reinos y seis veces falló. No tienen la disciplina. No están entrenados. Su “ejército” no es un ejército. No saben pelear juntos”. (3x07 - The Bear and the Maiden Fair).

Reivindicación

Samwell Tarly, en un gesto de “las cosas como son”, le entrega "Veneno de Corazón", la ancestral espada de la familia Tarly a Jorah Mormont, quien le podría dar mejor uso que él. Pero acá no solo hay un gesto de confianza, sino de reivindicación por parte de Jorah. Solo las familias nobles tienen espadas acero valyrio y estas pasan de generación a generación de padres a hijos, como era la intención de Jeor Mormont para con su Jorah y entregarle Garra. Pero Jorah huye a Essos por traficar con esclavos, dejando la espada atrás como último acto de honor hacia su padre. Jeor Mormont luego le entregó la espada a Jon Snow. “Fue la espada de mi padre Jasper… y de su padre antes que él. Los Mormont la han llevado durante cinco siglos. Estaba destinado a mi hijo, Jorah. Trajo deshonra a nuestra casa, pero tuvo la gracia de dejar la espada antes de huir de Westeros”. (1x09 - Baelor).

El gesto de que vuelva a tener una espada de acero valyrio en las manos se puede interpretar como un expiación por parte de Jorah, de que en su largo camino junto a Daenerys ha recuperado el honor que el amor le hizo perder.

Minutos antes de que esto suceda, se puede ver a Jorah discutiendo con su prima Lyanna Mormont, quelleva una armadura y rehúsa no participar de la Gran guerra. Si se da el caso, ¿está lista la audiencia de ver a la pequeña osa morir?