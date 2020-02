Gerard Butler salva a la Casa Blanca y su presidente en 'Olympus Has Fallen'

REDACCIÓN INTERNACIONAL AFP. -El actor británico Gerard Butler vuelve a la acción en Olympus Has Fallen, donde interpreta a un exagente del Servicio Secreto que debe salvar a la Casa Blanca de un despiadado ataque de terroristas norcoreanos, que han tomado al presidente de Estados Unidos como rehén.



Con su perfecta dosis de patriotismo, adrenalina y testosterona, Olympus Has Fallen llega a las salas estadounidenses con la promesa de ser el primer gran filme de acción del año, tras el fracaso de taquilla de la quinta entrega de Die Hard (Duro de matar o La jungla de cristal), con Bruce Willis.



La película, que se estrena el viernes en Estados Unidos y en mayo en Latinoamérica, es producida y protagonizada por Butler, quien alcanzó fama internacional gracias a la fantasía épica griega 300 (2006), y cuenta con los oscarizados Melissa Leo y Morgan Freeman en su reparto.



Dirigido por Antoine Fuqua -autor del thriller Training Day que dio un Óscar en 2002 a Denzel Washington-, el filme imagina que una milicia norcoreana toma por asalto la Casa Blanca (cuyo nombre código es Olimpo) y mantiene al presidente (Aaron Eckhart) y otros funcionarios como rehenes, entre ellos la secretaria de Defensa (Melissa Leo).



El exagente del Servicio Secreto Mike Banning (Butler) consigue infiltrarse en la Casa Blanca y ponerse en contacto con el presidente interino (Freeman), quien deberá confiar en este hombre de quien todos recelan para salvar al presidente secuestrado y al país de una horrenda catástrofe nuclear.



Traducida como Objetivo: La Casa Blanca, la cinta muestra a un personaje heroico, pero justificado por una motivación interna."Él probablemente no sea diferente a la mayoría de la gente", dijo Butler a la AFP. "El mundo se hace pedazos a su alrededor, sin duda su pasado lo acecha (...) y eso se filtra en el trabajo que hace. Pero tiene su objetivo claro".