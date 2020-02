Herederos de Monroe pierden demanda por fotos

SAN FRANCISCO, Estados Unidos (AP) — Una corte federal de apelaciones dictaminó que los herederos de Marilyn Monroe no pueden impedir que una empresa de California venda imágenes de la actriz sin su permiso.



La Corte Federal de Apelaciones del Noveno Circuito en San Francisco dictó el jueves que The Milton Greene Archives puede seguir vendiendo las clásicas imágenes de Monroe sin pagar a sus herederos los derechos de publicación.



El fallo giró en torno a la residencia legal de Monroe. La estrella tenía una casa en California y un apartamento en Nueva York cuando murió en Los Ángeles en 1962.Sus herederos afirmaron en ese entonces que Monroe vivía en Nueva York para evitar pagar los impuestos por el derecho de herencia.



La corte dictó que sus herederos no pueden afirmar ahora que Monroe vivía en California para aprovechar una ley estatal que le da derechos póstumos de publicidad a los famosos. La ley fue aprobada por la legislatura de California en 2007.



Nueva York no tiene una ley similar."Los representantes de Monroe decidieron algo sobre el domicilio de Monroe cuando murió hace 40 años y después cambiaron de opinión cuando le convenía mucho a sus finanzas", escribió la juez Kim Wardlaw en un fallo unánime de un panel de tres jueces.



El fallo de la corte citó la lista de la revista Forbes "De las celebridades muertas que ganan más dinero", la cual dice que Monroe generó 27 millones de dólares en ingresos, colocándola en el tercer puesto de la lista.



El fallo permite que Milton Green Archives venda fotografías tomadas por sus fotógrafos sin tener que pagar regalías a los herederos. Si la corte hubiese determinado que Monroe vivía en California la empresa tendría que haber pagado los derechos.



Monroe compró su casa en California en el barrio de Los Ángeles de Brentwood en 1962. Comenzó a filmar Something's Got to give en abril de ese año con 20th Century Fox en Los Ángeles.



Fox la despidió dos meses después por llegar tarde y faltar y apreció muerta en su casa el 5 de agosto de 1962. La corte subrayó que Monroe conservó su apartamento y a sus empleados en Nueva York en el mismo periodo.



Su entrenador de actuación Lee Strasberg heredó 75% de su patrimonio y fue nombrado albacea. Cuando Strasburg murió, su esposa Anna Strasberg se convirtió en la representante de los herederos. Anna presentó la demanda contra la empresa de California en 2005.