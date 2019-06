Jorge Dely: 'Ahora estamos en octavos y vamos a buscar seguir adelante'

Jorge Dely Valdés, técnico de la Sub-20 de Panamá, volvió a entrar en la historia del fútbol panameño.

El líder del banquillo panameño guió al onceno panameño a su primera victoria y su primera clasificación en un Mundial Sub-20 como también lo hizo cuatro años atrás cuando dirigió a la Sub-17 en el Mundial de México 2011.

Esta vez, la Sub-20 derrotó a Arabia Saudita por 2 a 1 con goles de Axel McKenzie y Diego Valanta para el histórico triunfo en el Mundial de Polonia.

Al final del partido, Jorge Dely aclaró que el objetivo del grupo no solo era sumar el tan ansiado triunfo, sino también avanzar a la siguiente fase del Mundial.

Here it is, Panama 🇵🇦, soak it in: the moment Diego Valanta scored to seal Los Canaleros’ place in the U-20 World Cup Round of 16.#U20WC | @fepafutpic.twitter.com/ItwtXBGHYy