Juez rechaza archivar en EU demanda por acoso al actor Alec Baldwin

Un juez neoyorquino rechazó este miércoles, 19 de septiembre, archivar la demanda presentada por Alec Baldwin contra la actriz quebequense Genevieve Sabourin, acusada de acosar al actor estadounidense.



El abogado de la mujer, Maurice Sercarz, había pedido el 26 de julio pasado que los cargos fueran archivados, al considerarlos demasiado vagos. Pero el juez Marc Whiten "indicó que se había rechazado", declaró el abogado a la AFP tras una audiencia este miércoles, en la que Sabourin no participó.



Una nueva audiencia está prevista el 27 de noviembre. Si las dos partes no logran ponerse de acuerdo, "habrá un juicio", indicó también Sercarz, quien se consideraba "optimista".



Genevieve Sabourin, de 40 años, afirmó en mayo que el caso se atribuía a un malentendido, agregó que confiaba en la justicia estadounidense y que no había "cometido ningún crimen".



Sabourin fue detenida el pasado 8 de abril tras una denuncia por acoso presentada por Alec Baldwin, después de que ésta le enviara muchos correos electrónicos, según el actor, de 54 años.



Ella le dice que lo quiere, que quiere que sea su marido y lo habría amenazado con iniciar una "guerra destructora" si rechazaba verla. Incluso se desplazó hasta su apartamento en Greenwich Village en Nueva York para intentar verlo, así como en su casa de Hamptons, donde el actor pasa sus vacaciones.



Existe "un número sustancial" de mensajes de texto y correos electrónicos de ida y vuelta entre los dos actores, según Sercarz. Alec Baldwin, una de las caras famosas de la televisión en Estados Unidos por la serie 30 Rock, y Genevieve Sabourin se conocieron en 2002 en el set de rodaje de la película de Eddie Murphy The Adventures of Pluto Nash.



La actriz canadiense trabajaba entonces como publicista en el equipo de promoción del filme. Luego ambos se habrían vuelto a ver en 2010 para una cena, en la que Baldwin le dio consejos profesionales, según la demanda inicial, una precisión que después ha sido eliminada.



La justicia prohibió a Sabourin intentar contactar al actor estadounidense, tanto "por escrito, por teléfono o en persona". "Se arriesga a ir a prisión, ¿lo ha comprendido?", señaló el magistrado el 26 de julio pasado.