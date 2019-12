"The Maze Runner" manda en la taquilla de EU por encima de Liam Neeson

Los Ángeles (EE.UU.), (EFE).- La propuesta de ciencia ficción "The Maze Runner", protagonizada por un elenco prácticamente desconocido, lideró la taquilla este fin de semana en Estados Unidos por delante de "A Walk Among the Tombstones", la nueva cinta de acción de Liam Neeson.

Según datos publicados hoy por la web especializada Box Office Mojo, "The Maze Runner", con un reparto encabezado por Dylan OBrien, Kaya Scodelario, Thomas Brodie-Sangster y Will Poulter, recaudó 32.5 millones de dólares gracias a su presencia en más de 3 mil 600 cines.

La cinta, dirigida por Wes Ball, cuenta la historia de un grupo de adolescentes cuya memoria ha sido borrada y son trasladados a un extraño lugar situado en el centro de un peligroso laberinto del que no saben cómo escapar.

El estudio 20th Century Fox ya trabaja en la producción de una segunda parte titulada "The Scorch Trials", basada en el segundo tomo de la saga literaria juvenil escrita por James Dashner.

La segunda plaza fue para el thriller criminal "A Walk Among the Tombstones", con apenas 13.1 millones, a pesar de sus más de 2 mil 700 copias.

En el filme Neeson vuelve a empuñar un arma y a lidiar con un secuestro, como en su popular "Taken", aunque en esta ocasión ejerce de detective privado que trabaja por encargo en un caso que resulta más complejo de lo que parece.

El tercer puesto fue para la comedia con tintes dramáticos "This is Where I Leave You", por donde desfilan Jason Bateman, Tina Fey, Adam Driver, Corey Stoll y Jane Fonda, entre otros.

La cinta, que muestra los conflictos de cuatro hermanos que se vuelven a juntar en su domicilio familiar por el fallecimiento de su padre, logró 11.9 millones de dólares.

Además, el thriller "No Good Deed", número uno la semana pasada, ingresó 10.2 millones de dólares desde la cuarta plaza. La cinta protagonizada por Idris Elba y Taraji P. Henson es un relato sobre una mujer con una vida acomodada que debe hacer frente al acoso de un hombre que acaba de escapar de la cárcel.

Por último, "Dolphin Tale 2" logró 9 millones de dólares en la quinta posición. La cinta sigue a Winter, el delfín que sufrió la amputación de su cola y conseguía volver a nadar gracias a un ortopeda en la primera entrega. En esta continuación, el mismo equipo que salvó su vida se reencuentra para encontrarle una nueva compañía tras la muerte de su madre.