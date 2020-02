Médico acusado de muerte Michael Jackson no testificará

LOS ANGELES, Estados Unidos.(Reuters). -Los abogados del ex médico que atendía a Michael Jackson dijeron el martes al juez que no planean que Conrad Murray testifique en el juicio en su contra por homicidio involuntario del artista.



El principal abogado de la defensa de Murray, Ed Chernoff, no mencionó al médico cuando nombró a los testigos que subirán al estrado, lo que llevó al juez Michael Pastor de la Corte Superior de Los Ángeles a decir que él informará al médico sobre su derecho a testificar, aunque eso pueda generar un conflicto para la estrategia de la defensa.



Chernoff preguntó si el juez estaba legalmente obligado a darle ese consejo a Murray y la respuesta del magistrado fue cortante. “Es un requisito bajo la ley de Michael E. Pastor”, dijo el juez al abogado.



La revelación se dio en el segundo día de argumentos de la defensa en el juicio de cuatro semanas en el que Murray está acusado de homicidio involuntario del cantante, al darle el poderoso anestésico propofol a Jackson para ayudarlo a dormir.



El cantante de Thriller falleció de una sobredosis de propofol y sedantes en junio del 2009. Los fiscales aseguran que Murray fue negligente con el tratamiento.



En tanto, sus abogados creen que Jackson se dio a sí mismo la dosis fatal que causó su muerte, y no el médico, que se declaró no culpable y enfrenta hasta cuatro años de prisión si es hallado culpable.