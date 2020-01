Un nuevo proyecto de Mel Gibson solivianta a la comunidad judía en EU

LOS ÁNGELES, Estados Unidos (EFE). -La participación del actor y director Mel Gibson en una película sobre un héroe judío ha despertado inmediato rechazo por parte de esa comunidad en Estados Unidos después de la animadversión mostrada por el intérprete hacia su colectivo en el pasado, informó hoy The Hollywood Reporter.

Gibson se asoció con el guionista Joe Eszterhas Showgirls para desarrollar la adaptación a la gran pantalla de la historia de Judas Macabeo, guerrero judío que lideró una revuelta contra los ejércitos griegos y sirios en el siglo II antes de Jesucristo.

El proyecto está avalado por Warner Bros. y no ha trascendido si Gibson aparecerá en el filme, aunque parte como la primera opción del estudio para dirigir el largometraje que produce a través de su empresa Icon Prods.

En 2006, el actor culpó a los judÍos de "todas las guerras del mundo" cuando le detuvieron por conducir ebrio y dos años antes se le acusó de dar una mala imagen de los judíos en su filme The Passion of the Christ (2004).

El actor también se vio salpicado por los polémicos comentarios realizados en una ocasión por su padre, Hutton Gibson, quien llegó a poner en duda el Holocausto.

"Judas Macabeo merece algo mejor. Es un héroe para los judíos y un héroe universal en la lucha por la libertad religiosa. Sería una farsa que su historia fuera contada por alguien que no tiene respeto ni sensibilidad por las creencias de otra gente", dijo Abraham Foxman, director de la organización judÍa Anti Defamation League.

El fundador del Museo de la Tolerancia en Los ngeles, el rabino Marvin Hier, aseguró que Gibson "solo ha mostrado falta de respeto por los judíos" y calificó su implicación en el filme como un "insulto para los judÍos".

Hier comparó la contratación de Gibson con poner al inversor Bernard Madoff, responsable de una estafa millonaria, al frente de una comisión que vela por la legalidad de las operaciones financieras o a alguien que defienda la supremacÍa blanca a dirigir un proyecto para retratar a Martin Luther King.

Mel Gibson se disculpó en el pasado en varias ocasiones por sus comentarios antisemitas, aunque para Hier sus palabras no fueron suficientes.

El rabino requirió que el artista mostrara su arrepentimiento escribiendo un editorial para explicarse, que demostrara que se documentó sobre el Holocausto o que visitara algún campo de concentración.