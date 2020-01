BERLÍN, Alemania.(EFE).- La oscarizada actriz estadounidense Meryl Streep será galardonada con el Oso de Oro honorífico en la 62 edición de la Berlinale, que se celebrará en la capital alemana del 9 al 19 de febrero, según la organización del certamen.



"Estamos muy contentos de poder distinguir a una estrella mundial y artista tan extraordinaria como Meryl Streep con el Oso de Oro honorífico. Su talento, de múltiples facetas, combina con facilidad papeles dramáticos y de comedia", destaca el director de la Berlinale, Dieter Kosslick.



La actriz ha acudido varias veces como invitada al Festival Internacional de Cine de Berlín y recibió en 1999 la Cámara de la Berlinale y en 2003 el Oso de Plata a la mejor actriz junto a Juliane Moore y Nicole Kidman por su interpretación en The Hours (Las horas), del director británico Stephen Daldry.



En 2006 también estuvo presente en la muestra berlinesa para defender Last Radio Show (Noches mágicas de radio), del realizador estadounidense Robert Altman, fallecido ese mismo año.



El próximo 14 de febrero, Streep recogerá el Oso de Oro honorífico a toda su carrera en el Palacio de la Berlinale con motivo de la proyección de su más reciente película, The Iron Lady (La dama de hierro), de la cineasta Phyllida Lloyd, en la que encarna a la exprimera ministra británica Margaret Thatcher.



En el marco de este homenaje a la actriz, la Berlinale proyectará seis cintas protagonizadas por Streep, entre ellas Kramer vs. Kramer (Kramer contra Kramer) de Robert Benton (1979), y Sophies Choice (La decisión de Sofía), de Alan J. Pakula (1982), que le valió el óscar a la mejor interpretación femenina.



El público de la muestra podrá ver también Out of Africa ("Memorias de África"), de Sidney Pollack (1985); The Bridges of Madison County (Los puentes de Madison), de Clint Eastwood (1995), además de El último show (2006) y The Iron Lady (2011).