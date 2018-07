El Mundial 'es solo el comienzo' el ambicioso Mbappé

Ya campeones del mundo, Kylian Mbappé y la actual generación de talentosos jugadores franceses apenas amenazan con estar comenzando.

Al anotar su cuarto gol del torneo y el cuarto de Francia en la victoria 4-2 sobre Croacia, Mbappé, de 19 años, se convirtió en el jugador más joven desde Pelé en anotar en una final de la Copa del Mundo.

"Tengo una historia que escribir, esto es solo el comienzo. Tengo la intención de ir más allá", advirtió un pletórico Mbappé. "Hice públicas mis ambiciones colectivas al comienzo de la Copa del Mundo, era para ganarla. Es la vida que queríamos. Estamos orgullosos de hacer felices a los franceses. Eramos conscientes de que también teníamos este rol, porque vemos que olvidan todos sus problemas. Jugamos para este tipo de cosas. Siempre dije que no no quería estar solo de paso por el fútbol".

Objetivo cumplido, pues no es la primera vez que el veloz delantero del Paris Saint-Germain ha merecido comparaciones con Pelé en Rusia. Al marcar dos veces contra Argentina en octavos de final, Mbappé también se reveló como el primer adolescente desde el legenadario brasileño en anotar múltiples goles en un partido mundialista.

"Si Kylian sigue igualando mis registros de esta manera, es posible que tenga que quitar el polvo nuevamente a mis botas", tuiteó Pelé.

"Si Kylian sigue igualando mis registros de esta manera, es posible que tenga que quitar el polvo nuevamente a mis botas", tuiteó Pelé.