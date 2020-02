Murió el secundario de Hollywood Charles Napier

NUEVA YORK, Estados Unidos (DPA) -El actor estadounidense Charles Napier, secundario en numerosos éxitos de Hollywood, murió el miércoles a los 75 años, según informa hoy el diario local The Bakersfield Californien.



Pese a haber sido víctima de Hannibal Lecter en El silencio de los corderos o el juez de Philadelphia, nunca fue tocado por la fama. Entre su filmografía figuran además clásicos como Rambo o Blues Brothers.



Su rostro es conocido especialmente entre los fans de Star Trek por su papel del hippie Adam en el episodio The Way to Eden y más tarde en Little Green Men, de la serie Star Trek: Deep Space Nine. Su último papel fue este año en la serie animada Archer, donde prestaba su voz al doctor Spelts.