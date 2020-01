Noche de gramófonos

Adele es la rara estrella que no necesita aparecer en portadas de revista, modelar para una firma de cosméticos o lanzar una línea de ropa para vender discos. La cantante británica todo lo logra con la fuerza de esa suntuosa voz y esas emotivas canciones.

Adele se apuntó un triunfo con el aclamado álbum 21, el mejor vendido del año pasado, gracias al arte de temas como Rolling in the Deep y Someone Like You. Y se anticipa que hoy gane en grande en la ceremonia de los Grammy en el Staples Center de Los Ángeles. Aunque Kanye West encabeza la lista de nominados con siete candidaturas, Adele, quien cuenta con seis, dominará. O al menos eso es lo que creen la editora de música Nekesa Mumbi Moody y el reportero de espectáculos Mesfin Fekadu, de The Associated Press.

Aquí sus predicciones en las principales categorías. Álbum del año: 21, Adele; Wasting Light, Foo Fighters; Born This Way, Lady Gaga; Doo-Wops & Hooligans, Bruno Mars; Loud, Rihanna. Según Moody, los Grammy suelen ignorar al perfecto candidato en favor de algún desamparado, generando gran sorpresa. Pero eso no sucederá este año. En un año, 21 ha vendido más de 6 millones de copias y cambiado las vidas de muchas personas, asegura Fekadu, quien dice estar seguro de que algunas de ellas son miembros de la Academia de la Grabación.

Grabación del año: Rolling In the Deep, Adele; Holocene, Bon Iver; Grenade, Bruno Mars; The Cave, Mumford & Sons; y Firework, Katy Perry. La verdadera competencia aquí está entre Adele y Mumford & Sons, sus canciones son las mejores de este grupo, considera Fekadu. Canción del año: All of the Lights, Jeff Bhasker, Stacy Ferguson, Malik Jones, Warren Trotter & Kanye West; The Cave, Ted Dwane, Ben Lovett, Marcus Mumford & Country Winston; Grenade, Brody Brown, Claude Kelly, Philip Lawrence, Ari Levine, Bruno Mars & Andrew Wyatt; Holocene, Justin Vernon; Rolling In the Deep, Adele Adkins & Paul Epworth. Los votantes del Grammy le darán el premio a Kanye, piensa Moody. Este premio será de Mumford & Sons, considera Fedaku.

Artista nuevo: The Band Perry, Bon Iver, J. Cole, Nicki Minaj y Skrillex. Fedaku considera que Bon Iver y The Band Perry serán los ganadores, mientras que Moody se inclinará más por The Band Perry.