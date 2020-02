Obama distingue a Dylan y Morrison

El mandatario Barack Obama otorgará la Medalla Presidencial de la Libertad, la mayor condecoración civil en Estados Unidos, a 13 personas que incluyen al cantautor Bob Dylan, la novelista Toni Morrison y la activista hispana Dolores Huerta.

Obama dijo que los condecorados “tienen diferentes orígenes y estilos de vida, pero cada uno ha hecho una contribución duradera a la vida de nuestra nación. Nos han retado, nos han inspirado y han convertido al planeta en un lugar mejor”, según un comunicado de la Casa Blanca.

Dylan es uno de los intérpretes más emblemáticos del rock-folk desde la década de 1960, autor de clásicas como Like A Rolling Stone y Blowin´ In The Wind.

Morrison recibió el Premio Nobel de Literatura en 1993 y el Pulitzer en 1987 por su novela Beloved.

El resto de homenajeados incluye a Madeleine Albright, ex secretaria de Estado; Shimon Peres, actual presidente de Israel; John Doar, subprocurador de Justicia a cargo de los derechos civiles en el Departamento de Justicia durante la década de 1960; el epidemiólogo William Foege, por su rol en la erradicación de la viruela, entre otros.